L'Hospital de Sant Andreu de Manresa confirma els 2 primers morts per la Covid-19

L'Hospital de Sant Andreu de Manresa va confirmar ahir els dos primers morts a causa del coronavirus, tot i que les últimes setmanes 8 persones més van morir a aquest centre assistencial i sanitari manresà amb símptomes de patir la malaltia.

Ahir, en canvi, no hi va haver cap defunció relcionada amb la Covid-19 als centres que gestiona la Fundació Althaia de Manresa: l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica de Sant Josep. També van baixar els casos de persones ingressades per la malaltia a Althaia, que són 253. Hi ha hagut un descens de 25 pacients des d'aquest dissabte. És la xifra més baixa dels últims dies. N'hi havia arribat a tenir 284 a principis d'aquesta setmana. Pel que fa a les altes de la Fundació Althaia ja són 216 les acumulades els darrers dies. Divendres n'hi havia 225.

82 morts a Manresa

En poc més de dues setmanes hi ha hagut a Manresa 80 defuncions als centres gestionats per Althaia a causa del coronavirus. Si s'hi afegeixen els dos casos confirmats a Sant Andreu serien 82 traspassos, tot i que cal tenir en compte que la Fundació Sant Andreu Salut ha informat de 8 morts els últims dies que podrien estar relacionades amb la Covid-19 però que no s'han pogut acabar de confirmar.

Al mateix Hospital de Sant Andreu de Manresa hi ha 23 treballadors confinats a casa seva que han donat positiu per coronavirus i 16 més també són a casa pendents de realitzar el test o bé de rebre els resultats.

A l'Hospital Sant Bernabé de Berga hi havia ingressades ahir 51 persones que han donat positiu a la prova del Covid-19. A les últimes hores hi ha hagut una defunció a causa de la malaltia i també s'han donat 3 altes.

Els casos a Catalunya

El departament de Salut va comunicar ahir que a Catalunya en les últimes hores s'havien confirmat 1.298 nous positius per coronavirus, amb la qual cosa la xifra total de persones afectades per la malaltia s'eleva a 26.032. Del total de casos acumulats, fins ara han mort 2.637 persones. Segons l'informe de Salut, des de l'inici de l'epidèmia s'han comptabilitzat 9.528 altes.

El departament no va donar dades específiques d'Igualada ni de la Cona d'Òdena després que s'hagi decretat el desconfinament de la zona.

Els casos de coronavirus a Espanya s'han elevat a 124.736 contagiats aquest dissabte, 7.026 en només un dia. Ja s'acumulen 11.744 persones mortes, de les quals 809 s'han produït les darreres hores. S'han donat 34.219 altes, que són 4.000 més que no pas les que hi va haver divendres. Són dades aportades ahir dissabte pel ministeri de Sanitat.

Així mateix gairebé tres setmanes després que el govern central decretés l'estat d'alarma per fer front a l'expansió del coronavirus, han crescut el número de pacients que han d'ingressar a les Unitats de Cures Intensives (UCI). A l'estat espanyol ja hi ha ingressades 6.532 personas, xifra que suposa 116 persones més que no pas el dia anterior.

Tot i la cruesa de les xifres, hi ha una tendència a la baixa després que dijous la xifra de víctimes per la Covid-19 fos de 950 morts i divendres fossin 932. També hi ha una davallada en el nombre de contagiats diaris ja que dijous van ser 8.102 i divendres, 7.472. La comunitat de Madrid continua sent la regió més afectada amb 36.249 positius per Covid-19, i 4.723 morts. La segueixen Catalunya i Castella-La Manxa.