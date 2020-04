L'Hotel Món de Sant Benet podria acollir avis de la residència Sant Andreu

L'Hotel Món de Sant Benet de Bages podria acollir avis que estan a la residència Sant Andreu de la Fundació Sant Andreu Salut de Manresa. Si s'acaba materialitzant el trasllat, l'objectiu és que l'espai deslliurat a les instal·lacions del carrer del Remei de Dalt es pugui destinar a persones malaltes ateses per l'Hospital Sant Andreu de la fundació davant la necessitat de llits generada per la crisi del coronavirus en tots els centres sanitaris. Per tenir-ne cura calen espais medicalitzats que no es poden trobar en qualsevol instal·lació.

El trasllat es faria a requeriment del CatSalut i a través de la Fundació Sant Andreu Salut, ha explicat Ferran González, director de l'Hotel Món de Sant Benet, que va tancar portes el passat dia 14 de març.

Tot i que inicialment semblava que era un fet, posteriormenr s'ha deixat en stand by i pendent de confirmar o de desmentir per part de la fundació sanitària.

Si es porta a terme, els avis tindran el mateix càtering que tenen a la residència i professionals que els atenen allà és previst que s'instal·lin i treballin també a l'hotel, on hi ha personal de la casa que s'hi ha quedat tot i estar tancat per tenir cura de les instal·lacions.

Per a González, donar-los un cop de mà serà una de les poques coses bones que es podran treure d'aquesta crisi.