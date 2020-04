Repunta el número de pacients ingressats a Althaia, 263, després de la treva del cap de setmana

Els pacients ingressats als centres sanitaris de la Fundació Althaia de Manresa han repuntat aquest dilluns després de tres dies de descens. N'hi ha 263. Xifra inferior, de tota manera, als malalts que hi havia tant divendres, 278. Dissabte eren 253 i diumenge es va assolir la xifra més baixa d'aquest abril amb 249. A principis de mes havien arribat a ser 284.

Segons Althaia, aqusest increment es deu als pacients que ja estaven ingressats i que han donat positiu a la prova.

Aquest dilluns una persona ha mort a Althaia a causa del Covid-19, amb la qual cosa ja són 90 els decessos que hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia als hospitals de Manresa si s'hi suma els dos casos confirmats de l'Hospital de Sant Andreu.

Les altes també s'incrementen a Althaia. Són 334. Una quarantena més que no pas les acumulades fins diumenge.

La Fundació Althaia de Manresa atén malalts per coronavirus a l'Hospital de Sant Joan de Déu, a la Clínica de Sant Josep i al Centre Hospitalari.

A l'Hospital de Sant Andreu de Manresa també hi ha hagut un increment de persones ingressades per a casos sospitosos de coronavirus. De les 27 pesones ingressades a la unitat d'aïllament que hi havia aqusest diumenge s'ha passat a les 35. A més a més aquest dilluns ha entrat en funcionament una nova unitat d'aïllament en una planta de l'hospital que s'ha habilitat com a tal per acollir casos positius o bé sospitosos de ser coronavirus.

Precisament aquest dilluns ha mort una persona al centre assistencial sospitós de coronavirus. S'afegeix als 8 decessos tampoc sense confirmar que hi ha hagut a Sant Andreu els últims dies.

En aqusests moments la Fundació Sant Andreu Salut hi ha 28 treballadors que han donat positiu i que estan confinats a casa, i 13 més també al seu domicili pendents de la prova.