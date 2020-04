El Rotary Club Manresa-Bages ha recaptar i dona 9.250 euros per investigar la COVID-19

El Rotary Club de Manresa-Bages s'ha sumat a la campanya solidària #joemcorono, que recapta fons per aconseguir una vacuna i un tractament per fer front al coronavirus. En el marc d'aquesta iniciativa, l'entitat ha fet una donació de 9.250 euros a l'equip de metges i investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida, IrsiCaixa i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, que està liderat pels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet.

Per tal de poder fer aquesta contribució, el Rotary Club de Manresa-Bages ha fet un acapte entre els seus socis. L'equip d'investigadors al qual es destina la donació té en marxa un assaig clínic que pretén frenar la transmissió de virus i, alhora, està treballant en un projecte que té per objectiu desenvolupar fàrmacs, anticossos i una vacuna contra el nou coronavirus i altres futures amenaces similars.

L'entitat ha volgut posar d'aquesta manera el seu gra de sorra per lluitar contra aquesta pandèmia mundial, que ens té en una greu situació d'emergència i amb unes conseqüències ara mateix inimaginables.

Des del Rotary Club de Manresa-Bages es fa una crida també per tal que la ciutadania de la comarca continuï actuant de forma tan responsable com fins ara i segueixi les indicacions de les autoritats per tal de contribuir a aturar l'expansió del virus. Alhora, l'entitat agraeix la tasca i esforç tant dels professionals de la sanitat com d'aquelles persones d'altres sectors que continuen al peu del canó en aquesta situació d'emergència. Per últim, fa arribar tot l'escalf i suport a tothom qui està passant per uns moments difícils.