Arriben als 100 els morts per coronavirus als hospitals de Manresa

Els hospitald de Manresa han arribat als 100 morts a causa del coronavirus. Aquest dimarts la Fundació Althaia ha confirmat la defunció de 9 persones. Una d'elles aquest dimarts mateixd. La resta quan han arribat les proves. A l'Hospital de Sant Andreu hi ha hagut un decés confirmat també per la Covid-19, amb la qual cosa les defuncions acumulades arriben a 100 en poc més de dues setmanes.

Per altra part la Fundació Althaia de Manresa, que gestiona l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica de Sant Josep, ha superat les 400 altes de pacients afectats pel coronavirus les últimes hores. Aquest dimarts la xifra ha arribat a les 408 altes acumulades des que es va iniciar la pandèmia. Són 74 més que no pas les que hi va haver aquest dilluns.

La nota negativa és que aquest dimarts Althaia ha confirmat la mort de 9 persones més a causa de la infecció. Una d'elles ha mort aquest dimarts. La resta s'ha confirmat a posteriori que patia la Covid-19. D'aquesta forma ja són 97 les morts acumulades en poc més de dues setmanes. Si s'hi afegeixen les tres morts confirmades per coronavirus de l'Hospital de Sant Andreu la xifra arriba als 100. A això cal afegir-hi que a Sant Andreu han mort els darrers dies 9 persones més amb simptomatologia associada a la malaltia, però que no s'han pogut confirmar.

Els ingressos de persones amb el virus a Althaia han baixat després que aquest dilluns hi hagués un repunt amb 263 ingressats. Aquest dimarts hi ha als centres gestionats per la fundació assistencial hi ha 238 persones ingressades amb la Covid-19 confirmat un cop se'ls hi han fet les proves.

A la Fundació Althaia hi ha 120 professionals sanitaris confinats, 100 dels quals són positius. A les darreres hores 33 sanitaris han donat negatiu a la prova, amb la qual cosa després del període de confinament es podran tornar a incorporar a la feina.

A l'Hospital de Sant Andreu hi ha hagut aquest dimarts una defunció, la que fa 100. A les unitats d'aïllemsnt del centre manresà hi ha 39 persones ingressades a la unitat d'aïllament que són considerades Covid-19.

Per altra part hi ha 31 treballadors que són confinats a casa i que han donat positiu a la prova. 11 mésw també estan confinats a l'espera del test.