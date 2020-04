La Fundació del Convent de Santa Clara envia un dramàtic SOS a la ciutadania

La Fundació del Convent de Santa Clara i la seva plataforma d'aliments han enviat un SOS a la ciutadania per tal de rebre'n un cop de mà per poder mantenir vius els seus projectes a favor dels més vulnerables. Especialment la plataforma d'aliments, que després d'una aturada provisional que s'ha pogut fer perquè es va donar més menjar a les famílies per tal que poguessin aguantar més dies, s'ha de tornar a reactivar aquest més per fer nous repartiments.

Expliquen que "ens trobem en una situació d'emergència degut a la crisis sanitària de la COVID-19, que ha esdevingut una crisis social. Constatem que tota la societat està patint els seus efectes devastadors, però encara més i més desesperant es la situació dels més pobres, i d'aquells que han perdut la seva feina precària a causa de la pandèmia".

Per aquesta raó, "fem una crida URGENT a la societat, perquè ens ajudi a donar ajudes essencials a tantes famílies avui amenaçades en la seva supervivència".

"En els nostres centres sanitaris, molts professionals estan lluitant a mort per salvar vides, i a diversos llocs molta gents s'implica per pal·liar els efectes d'aquest drama anomenat COVID-19".

"Nosaltres ens sentim coresponsables, i volem implicar a la ciutadania. Es preveu una post pandèmia, com una post guerra, en la que hi haurà molts damnificats, que ja estan patint, entre ells molts nens i molta gent gran, ja molt castigada en aquest últim més".

"Als recursos que ja tenim activats d'habitatge, de formació, de tallers d'aprenentatge, d'integració, hem d'activar de forma emergent i amb més recursos el de la plataforma d'aliments. Es preveuen mesos molt difícils i necessitem amb urgència garantir que el menjar arribi a totes les llars que pateixen a causa de la pobresa. Per això busquem donacions en espècie de productes essencials d'alimentació higiene personal, neteja de la llar i per nadons o bé donatius en efectiu per tal de comprar el necessari".

"Ajudeu-nos a poder donar-li un sostre i aliments i una sortida".

Les donacions es poden fer a través de la pàgina web i del compte ES43 2100 3093 0722 0031 6970