L'Ajuntament ofereix un servei d'atenció en el dol per a famílies afectades per la COVID-19

L'Ajuntament ofereix un servei d'atenció en el dol per a famílies afectades per la COVID-19 Arxiu/AJM

La situació excepcional que viu el país a causa de l'alarma sanitària provocada per la COVID-19 està provocant, malauradament, defuncions, ingressos hospitalaris i confinaments domiciliaris caracteritzats per la solitud tant a l'hora de la defunció com de l'estada hospitalària o domiciliària ja que la situació de confinament no permet cap tipus de visita i per tant dona com a resultat la manca d'un acompanya ment necessari en aquest procés.

Amb l'objectiu de donar suport a moltes persones i famílies que pateixen aquesta situació, l'Ajuntament de Manresa ofereix un servei d'atenció en el dol i d'ajuda psicològica.

Així, els Serveis Socials Bàsics del Consistori, en contacte amb els centres de salut, estan recollint les dades de les persones susceptibles de necessitar ajuda, a través de professionals, familiars o ciutadania, previ consentiment de la persona subjecte d'ajuda.

Des de l'Ajuntament de Manresa s'ha arribat a un acord amb Mémora, Espai de Suport al dol de Manresa, per tal que les persones que siguin derivades de Serveis Socials puguin tenir aquest suport psicològic. Aquest seguiment es farà telefònicament i serà realitzat per la psicòloga del servei.

A més a més, l'Ajuntament disposa de dues psicòlogues que també faran acompanyament al dol en cas que sigui necessari.

A banda dels casos que es detectin des dels Serveis Socials, les persones interessades en aquest servei poden posar-se en contacte amb el telèfon 010 o les adreces electròniques serveissocials@ajmanresa.cat o bé strullas@ajmanresa.cat.

Teràpia 'online'

D'altra banda, també ofereix un servei similar el Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, entitat que compta amb el suport de la regidoria de Ciutat Saludable de l'Ajuntament, i que està coordinada pel psicòleg Carles Perarnau. Des aquesta entitat s'ofereix teràpia d'atenció psicològica on-line per atendre a totes les persones que ho necessitin.

L'únic que cal fer per poder assistir a la teràpia és tenir al ordinador o tablet, el navegador chrome, i enviar un correu electrònic a l'adreça serveiddol@gmail.com