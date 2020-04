L'Ajuntament de Manresa destina a l'enderroc de la Carpa del Riu 47.500 euros

El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar una modificació de crèdit per destinar 47.500 euros a l'enderroc de la Carpa del Riu. La discoteca no va aconseguir que el consistori li allargués la concessió que tenia adjudicada per 25 anys i va tancar portes el setembre del 2018.

Segons ha afirmat el govern municipal, l'enderroc encara no té data concreta. En principi està previst que es porti a terme al llarg d'aquest any, però el cert és que no hi ha aprovat el projecte d'enderroc. L'emergència sanitària pel coronavirus ha fet que s'hagin aturat els terminis urbanístics i caldrà veure com queda, però la previsió era aquest any.

Cal recordar que al pressupost d'enguany de l'Ajuntament figura destinar 250.000 euros a aquest punt de la ciutat. L'Ajuntament va considerar «improrrogable» la concessió perquè l'espai forma part del parc del Cardener i defensa que a la ciutat li convé que hi hagi una bona continuïtat de recorreguts verds més que no pas «el manteniment d'un espai privatitzat amb molt poca utilització al llarg de l'any». No es descarta conservar els arbres del jardí interior. La discoteca va tancar el 29 de setembre del 2018 després de 25 anys en funcionament.

El gener del 2019, en sessió ordinària pública de la junta de govern local, es va aprovar la devolució de la garantia definitiva del contracte per a la gestió i explotació del jardí urbà Manresa-Riu, a favor de la societat Carpes i Rius SL. D'aquesta forma, l'Ajuntament feia l'últim pas administratiu per posar punt final a l'acord que havia permès que La Carpa del Riu esdevingués un punt neuràlgic del lleure nocturn de la comarca durant els mesos de bonança meteorològica durant un quart de segle.



Festa de comiat

La Carpa del Riu va tancar portes amb una festa a la qual, a part dels clients joves que hi solien anar els estius, van assistir molts dels antics clients que solien anar a la discoteca manresana anys enrere, quan eren més joves.

Els promotors del local d'oci nocturn es van veure forçats a tancar perquè l'equip de govern vol reformular l'entorn del riu Cardener per crear-hi un espai verd on la discoteca no tenia cabuda.