L'alcalde de Manresa dicta un nou ban que amplia les mesures per reforçar el confinament de la ciutadania

Valentí Junyent Torras, alcalde de l'Ajuntament de Manresa, ha dictat un nou ban que amplia les mesures per reforçar el confinament de la ciutadania davant del coronavirus i evitar contagis.

Diu així:

Que davant la persistència de la situació epidemiològica derivada del coronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2) i de les mesures adoptades pels governs de la Generalitat i de l'Estat per fer front a la crisi sanitària generada per la malaltia -amb la pròrroga de l'estat d'alarma acordada fins al 26 d'abril- l'Ajuntament de Manresa ha adoptat diverses disposicions per tal d'evitar-ne la propagació entre la població de la nostra ciutat, que s'han fet públiques en dos Bans d'alcaldia signats els dies 16 i 25 de març de 2020.

Amb la voluntat d'actualitzar i d'ampliar les mesures adoptades per l'Ajuntament de Manresa per adaptar-les a la nova normativa adoptada pels governs de la Generalitat i de l'Estat,

DISPOSA:



Limitar fins a les 22 h l'horari d'obertura dels establiments comercials que tenen permès obrir durant la vigència de l'estat d'alarma.

l'horari d'obertura dels establiments comercials que tenen permès obrir durant la vigència de l'estat d'alarma. Recomanar la supressió de tota activitat pública o col·lectiva en els centres de culte davant del fet que l'estat d'alarma no inclou específicament l'assistència a centres de culte com a motiu de mobilitat i per tal de no posar en risc les persones, evitar el contacte i facilitar el compliment de l'ordre de confinament.

de tota activitat pública o col·lectiva en els centres de culte davant del fet que l'estat d'alarma no inclou específicament l'assistència a centres de culte com a motiu de mobilitat i per tal de no posar en risc les persones, evitar el contacte i facilitar el compliment de l'ordre de confinament. Modificar les mesures restrictives d'accés al cementiri municipal per frenar possibles contagis del Covid-19 d'acord amb les disposicions anunciades l'1 d'abril pel Departament de Salut, d'acord amb la normativa actualment vigent, arran de les diverses demandes d'informació rebudes en relació a les vetlles i cerimònies funeràries:

L'acompanyament del finat a la seva destinació final queda reduït a un màxim de tres familiars o amics, a banda d'un acompanyant encarregat de dur a terme el ritus de comiat. Les persones hauran d'anar degudament protegides (amb material de protecció propi, com màscares i guants) i hauran de respectar la distància de seguretat d'un a dos metres. La destinació final del difunt pot ser l'enterrament o la incineració. Les famílies poden optar per qualsevol d'aquestes dues opcions, independentment de quina sigui la causa de la mort. Estan prohibides les vetlles en tot tipus d'instal·lacions públiques o privades, així com també en els domicilis particulars. Les cerimònies religioses o civils de comiat es posposen fins a la realització de l''estat d'alarma.

Garantir el subministrament d'aigua potable a famílies vulnerables amb la instal·lació de comptadors solidaris als seus domicilis.

d'aigua potable a famílies vulnerables amb la instal·lació de comptadors solidaris als seus domicilis. Establir la gratuïtat del servei de bus urbà a partir del 2 d'abril en compliment de la decisió adoptada per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona.

a partir del 2 d'abril en compliment de la decisió adoptada per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona. Ampliar la regulació dels mercats de venda no sedentaris (setmanals) durant l'emergència sanitària per COVID-19, recollint les condicions establertes per la direcció general de Protecció Civil el 2 d'abril, es podrà realitzar la venda dels productes següents: alimentació, begudes, alimentació animal i productes higiènics:

No es permetrà tocar els productes per part dels clients, excepte que sigui amb guants d'un sol ús quan el paradista pugui facilitar-los Els paradistes hauran d'extremar les mesures preventives seguint les recomanacions del Departament de Salut. Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 2 metres a banda i banda (confrontant) i de 6 metres cap endavant (enfrontant). Els clients hauran de respectar la distància de 2 metres i esperar el seu torn formant una cua de manera que només hi hagi 1 persona a primera línia de la parada