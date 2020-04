Més de cent cosidores se sumen a l'engranatge solidari a Manresa per fer màscares

La tasca del voluntariat no s'atura. Més de cent cosidores de Manresa han respost a la petició de l'Ajuntament de Manresa de col·laborar en la confecció de màscares, a través de l'adreça electrònica mascaretes@ajmanresa.cat.

En aquests moments, s'ha tallat roba per confeccionar 8.000 màscares més a banda de les 3.000 mascaretes que ja es van fabricar i de les 500 bates per a Althaia.

L'engranatge solidari de la confecció de les màscares implica a altres voluntaris a més de les pròpies cosidores, ja que Althaia ha proporcionat la roba a l'Ajuntament de Manresa per confeccionar les màscares, que ha estat tallada per l'empresa Yerge que ha fet l'encàrrec de forma gratuïta. Les cintes són donació de Byetsa i les gomes dels Teixits Ponsa. Totes elles empreses de casa nostra.

Tot aquest material s'ha portat a dependències municipals on persones voluntàries de la de la Federació d'Associacions de veïns de Manresa (FAVM) han preparat paquets on es guarda el material necessari per confeccionar les mascaretes per les cosidores. Aquest voluntariat realitza aquesta tasca en un espai ample mantenint les mesures de distanciament personal a fi d'evitar el contagi de la COVID-19. Cada paquet conté el material necessari per elaborar 50 mascaretes.

Aquests paquets son distribuïts per personal municipal, que s'encarrega de dur-lo als domicilis de les cosidores sense que hi hagi contacte atès que es truca i es deixa a la porta, evitant el contacte entre persones. Tres dies després es torna als mateixos domicilis per recollir les mascaretes ja fetes i es porten a rentar a 60 graus per garantir que estiguin lliures de virus abans de ser distribuïdes. La Tintoreria-Bugaderia Higiensec aporta el seu gra de sorra també fent aquesta feina d'higienitzar les mascaretes gratuïtament.

Divendres passat es va començar a distribuir el material entre les cosidores voluntàries, un total de 15 cosidores ubicades principalment en els barris de les Escodines, Barri Antic i Vic Remei. Ahir ja es van poder recollir les primeres mascaretes -unes 750-, i un cop rentades es farà la distribució entre serveis com per exemple residències de gent gran, comerços i altres professionals i col·lectius que ho necessitin.

L'Ajuntament de Manresa agraeix una vegada més la solidaritat i la tasca voluntària de totes les persones, empreses i entitats que col·laboren en la confecció de mascaretes i actes tasques en el marc de la situació d'alarma actual.