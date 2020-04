arxiu particular

Segur que així no es recicla

Segur que així no es recicla arxiu particular

Aquesta imatge es va poder veure ahir a la carretera de Santpedor de Manresa, a l'alçada del carrer Doctor Trueta. Un moble sencer dintre del contenidor dels envasos. El moble és de plàstic però segur que així no es recicla el material. S'ha anul·lat la recollida concertada de voluminosos mitjançant el telèfon 010, però tres dies la setmana el camió passa pels carrers per donar resposta a possibles abandonaments. La deixalleria no funciona durant aquests dies.