Althaia habilita la segona planta del Centre Hospitalari pel coronavirus

La Fundació Althaia de Manresa ha habilitat la segona planta del del Centre Hospitalari per acollir malalts pel coronavirus. Actualment els 54 llits que hi ha a l'edifici, tots ells de convalescència i de llarga estada, ja es destinen a pacients amb el virus. Ara hi haurà una vintena de places més.

De moment aquestes no han estat ocupades, però s'han adequat en previsió que puguin fer falta i també en el marc de la reorganització sanitària i hospitalària que ha tirat endavant la fundació per l'emergència mèdica. L'Hospital de Sant Joan de Déu, a on ahir hi havia 237 persones ingressades per la Covid-19, es fa la primera atenció i també s'atén aquells casos més greus o els que poden requerir de més assistència en un moment determinat. Al Centre Hospitalari, i a la Clínica de Sant Josep –on també hi ha persones amb el virus–, hi haurà els malalts més estables. El trasllat es realitza en funció de criteris clínics, segons Althaia.

En el cas del Centre Hospitalari també es té en compte que hi havia una unitat de convalescència i llarga estada, i que per tant ja disposa d'un equip mèdic especialitzat en aquest servei.

Sant Joan de Déu va començar a traslladar pacients amb la Covid-19 al Centre Hospitalari a final del mes passat. Els 54 pacients que hi havia van ser o bé traslladats a altres centres o bé es van donar d'alta amb la idea de disposar de més llits a l'hospital per fer front al coronavirus. Aleshores la fundació ja va explicar que se n'habilitarien més si fos necessari. Ara, a aquests 54 llits, se n'hi afegiran 20 més a la segona planta, «que s'activaran en funció de les necessitats que hi hagi», segons fonts de la fundació sanitària. L'edifici és d'Althaia i bona part de les instal·lacions estan tancades des que es va posar en marxa la fusió sanitària entre els hospitals de Manresa, sobretot quan es va ampliar Sant Joan de Déu.

A més a més de l'esmentada unitat de convalescència i llarga estada encara s'hi fan algunes consultes, com la de l'especialitat d'otorrino, i hi tenen els seus despatxos associacions de malalts.

A la Clínica de Sant Josep també hi ha pacients amb coronavirus i amb altres patologies amb la mateixa idea de buidar espai a l'hospital. S'ha adequat una planta amb una trentena de llits i n'hi ha una altre de preparada amb una vintena més.