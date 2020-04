El Banc de Sang fa una crida per trobar donants de plasma que hagin superat la COVID-19

El donant òptim de plasma convalescent de la COVID-19 és un home D'entre 18 i 65 anys que no hagi estat transfós prèviament. En el cas de les dones, caldrà fer una prova prèvia ja que, si han estat embarassades, podrien tenir un anticòs al plasma que podria provocar una complicació en la transfusió.

Han d'haver passat un mínim de 14 dies després de la curació o de la desaparició dels símptomes de la COVID-19. Hi haurà sempre una selecció mèdica prèvia del potencial donant de plasma per part de professionals del Banc de Sang.

Els malalts que han superat una infecció pel coronavirus ho han fet perquè han fabricat anticossos (defenses) dirigits contra aquest virus. Aquests anticossos es troben en el plasma i, si els administrem a un malalt, podem ajudar a superar la infecció.

El plasma recollit pel Banc de Sang serà utilitzat per administrar en pacients en el marc de diferents estudis clínics per poder evidenciar que és un recurs terapèutic vàlid per superar la malaltia.

El plasma es pot donar mitjançant un procediment que coneixem amb el nom de plasmafèresis. Té una durada de 45 minuts i permet obtenir només el plasma mentre que les cèl·lules de la sang es retornen al donant.

El Banc de Sang té una àmplia experiència en la practica de plasmafèresis, l'any passat en va fer més de 20.000.

Les persones interessades en participar en aquests estudis poden entrar al web i apuntar-se.



El Banc de Sang de Manresa



A Manresa, l'horari del Banc de Sang (al passadís exterior abans d'entrar a les consultes externes de l'Hospital Sant Joan de Déu) és de dilluns a divendres laborables d'11 a 15 h i de 16 a 20 h. En aquest hospital també es pot donar plasma. Cal reservar hora trucant al 93 557 36 30 o escrivint a plasma@bst.cat.