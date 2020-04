Un cabirol sorprèn els veïns del centre de Manresa

El confinament ha fet que animals salvatges hagin perdut la por a endinsar-se a les ciutats, ara buides de gent i vehicles. Arreu del món s'han fet virals imatges d'aquest tipus i ahir, a Manresa, un cabirol va ser el nou protagonista de la tarda, provocant la sorpresa de molts veïns del centre. Segons fonts de la Policia Local, podria haver entrat a la ciutat pel carrer de la Concòrdia.

Alguns dels llocs on va ser vist van ser l'avinguda de les Bases, el carrer Abat Oliba i el Primer de Maig, prop del baixador dels Ferrocarrils. Hi ha un vídeo que corre per les xarxes socials on es veu l'animal al carrer Abat Oliba, prop del parc de la gespeta. Topa amb una ambulància i segueix el seu recorregut cap a les Bases, mig ferit. També n'hi ha un altre on es pot veure l'animal corrent pel carrer Primer de Maig, per davant de l'estació de tren.

Una patrulla de la Policia Local, personal del SEM i també efectius dels Mossos d'Esquadra van seguir l'animal i el van poder capturar al passatge de Burés, que connecta el carrer Sant Josep amb el carrer de la Font del Gat. Fonts policials han explicat a aquest diari que el cabirol va ser alliberat al bosc un cop comprovat que no tenia ferides de gravetat, sense especificar a quina zona el van deixar anar.