Les cases de colònies viuen la situació amb incertesa pel que fa al seu futur

Les cases de colònies han vist com l'aturada de l'activitat escolar ha perjudicat la seva facturació quan la temporada alta es trobava en el seu inici, arribant en algunes d'elles al 65% de la de tot l'any. A més, els gestors d'aquests establiments veuen passar les setmanes sense que s'aclareixi com s'acabarà el curs escolar i si les escoles podran dur a terme colònies. «El pitjor és el fet de no saber quan podrem treballar ni amb quines condicions ho podrem fer», assegura el gestor de la casa de colònies Dom Bosco de Castellnou de Bages, Francesc Valverde, que ha hagut de fer un ERTO a la plantilla de set treballadors per l'aturada de l'activitat.

El mateix ha hagut de fer Eduard Coronado, gestor de la casa de colònies La Closa de Castellar de N'Hug, que ha afectat set treballadors contractats i tres autònoms. Les cases de colònies solen funcionar a través de bestretes que es cobren abans que comencin les colònies per tal que les cases puguin invertir en les instal·lacions durant l'any i preparar-se per a la temporada alta. Coronado entén que els perjudicats són tant les famílies com les cases de colònies, però creu que les administracions haurien d'actuar per arribar a un consens pel que fa a la solució de la problemàtica del retorn de les bestretes als clients.