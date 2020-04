Els difunts amb coronavirus també poden anar acompanyats al cementiri

A Manresa s'ha passat de no permetre que els familiars de difunts per coronavirus assisteixin a l'enterrament al cementiri municipal a que ho puguin fer tres persones, igual que amb els altres finats.

Fins ara només dues persones podien acompanyar dins del cementiri municipal difunts que no haguessin mort de coronavirus. I, en el cas de difunts a causa del coronavirus, d'acord amb les mesures de la Generalitat, es va comunicar que no es permetria l'acompanyament al cementiri, per motius de prevenció.

A partir d'ara, tres familiars o amics poden acompanyar els finats –morts de coronavirus o no– fins a la sepultura, a més de la persona encarregada de dur a terme el ritus de comiat.

Les persones hauran d'anar degudament protegides (amb material de protecció propi, com mascaretes i guants) i hauran de respectar la distància de seguretat d'un a dos metres.

Una altra de les mesures que inclou el ban dictat ahir per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, és limitar fins a les 10 de la nit l'horari d'obertura dels establiments comercials que tenen permès obrir durant la vigència de l'estat d'alarma.

Centres de culte



El ban recomana la supressió de tota activitat pública o col·lectiva en els centres de culte davant del fet que l'estat d'alarma no inclou específicament l'assistència a centres de culte com a motiu de mobilitat i per tal de no posar en risc les persones, evitar el contacte i facilitar el compliment de l'ordre de confinament.

També s'amplia la regulació dels mercats de venda no sedentaris (setmanals) durant l'emergència sanitària per Covid-19, recollint les condicions establertes per la direcció general de Protecció Civil el 2 d'abril per realitzar la venda de productes d'alimentació, begudes, alimentació animal i productes higiènics.

No es permet tocar els productes per part dels clients, amb l'excepció que sigui amb guants d'un sol ús quan el paradista pugui facilitar-los.

Els paradistes hauran d'extremar les mesures preventives seguint les recomanacions del departament de Salut.

Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de dos metres a banda i banda i de sis metres cap endavant.

S'insisteix a la ciutadania que surt al carrer a passejar les mascotes que ho ha de fer respectant les normes d'higiene i de distanciament social, i sobretot evitant la formació de grups nombrosos de persones.