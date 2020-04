L'hotel de Sant Benet allotjarà 25 residents de Sant Andreu per alliberar espai per a malalts de Covid-19

L'Hotel Món de Sant Benet de Bages serà el primer hotel de la comarca del Bages que gestionarà el departament de Salut per fer front a la crisi del coronavirus. Aquest dissabte s'hi traslladaran temporalment 25 persones que actualment viuen a la Residència Sant Andreu de Manresa. Tal com ja va avançar Regió7 el passat 6 d'abril, l'acció respon a la necessitat tant de les institucions sanitàries, encapçalades pel CatSalut, com de la mateixa societat, de disposar com més aviat millor de tots els recursos necessaris per fer front a la crisi sanitària generada per la Covid-19.

L'establiment hoteler gestionat per la Fundació Catalunya La Pedrera i situat a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, es convertirà, així, en el primer Hotel Salut de la comarca del Bages. Segons fonts de CatSalut, és el concepte amb què es denominen tots els hotels que s'han posat a disposició del departament i que han estat habilitats per acollir malalts de coronavirus o pacients d'altres centres sanitaris durant la crisi sanitària provocada pel coronavirus.

La Residència Sant Andreu de Manresa és un equipament que va ser remodelat ara fa tot just dos anys i que està dotat d'infraestructures mèdiques i de recursos que ara mateix són indispensables per atendre les persones afectades per la Covid-19 i que es troben en estat greu. Actualment, la situació sanitària del territori és complexa: els llits hospitalaris tenen una ocupació de gairebé el 100% i les institucions sanitàries, a través del CatSalut, estan cercant les millors solucions per poder ampliar el nombre de llits hospitalaris.

Per tot això, a la Fundació Sant Andreu Salut, a través de les persones ateses i els seus familiars, ha entomat aquest repte com «un exercici de responsabilitat i solidaritat», segons afirma en un comunicat fet públic aquest divendres. La institució, que ahir va comunicar el trasllat als familiars, considera que és «una bona manera de contribuir i d'implicar-se per fer front a la crisi sanitària».

Els residents continuaran aïllats preventivament



Les 25 persones que es traslladaran a l'Hotel Salut Món mantindran l'atenció i benestar de les quals disposen habitualment a la Residència Sant Andreu, tot i que continuaran estant aïllades a les seves habitacions, com havien estat fins ara a la residència, com a mesura de prevenció. Cada persona disposarà d'una habitació individual o doble, amb bany, telèfon fix i un balcó.

D'altra banda, part de l'equip humà de la Residència de Sant Andreu es traslladarà, juntament amb les 25 persones, a viure a l'hotel, per la qual cosa les persones ateses mantindran les mateixes professionals referents. Pel que fa a l'alimentació, les persones ateses tampoc notaran cap modificació, ja que es transportarà, diàriament, el menjar que es cuini a Sant Andreu. Pel que fa a la comunicació s'establiran uns horaris de trucades i videotrucades perquè mantinguin el màxim contacte amb els familiars.

Pel que fa al trasllat, es concentrarà durant la jornada del dissabte 11 d'abril i es realitzarà seguint estrictament totes les mesures d'higiene i prevenció establertes per les autoritats sanitàries. L'Ajuntament de Manresa, el CatSalut i Sant Andreu Salut assumiran el trasllat garantint l'acompanyament d'aquestes persones.

L'hotel de Cardona no és gestionat per CatSalut



Aquesta setmana, Regió7 explicava que Cardona ha habilitat el complex hoteler Vilar Rural per destinar-hi una part dels usuaris (els que no hagin donat positiu de la Covid-19 i els que ja hagin superat la quarantena) de la residència de gent gran Sant Jaume, que s'ha convertit en el principal focus de preocupació del municipi, ja que en la darrera setmana hi ha hagut almenys tres defuncions. Aquest establiment no forma part de la xarxa d'Hotels Salut, segons fonts del departament, perquè es tracta d'una proposta de l'Ajuntament de Cardona i no de CatSalut, tot i que compta amb el vistiplau de la conselleria.