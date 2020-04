La PAHC vol que els comptadors socials es deixin passada la crisi

La PAHC Bages ha celebrat la decisió de l'Ajuntament de Manresa de posar comptadors socials de l'aigua a famílies vulnerables i ha demanat mantenir-los després de la crisi causada per la pandèmia, cosa que afirma que l'Ajuntament no té prevista. La resposta de la plataforma davant d'aquesta decisió ha estat que «també deien que no era possible posar-ne i ara n'han posat». «No permetrem» que els tregui, ha assegurat.

La PAHC ha volgut recordar que aquesta mesura és fruit de «les lluites socials» i que «la localització de les persones en emergència habitacional i energètica ha estat possible per l'atenció constant d'aquests col·lectius autoorganitzats i per la feina de treballadores d'entitats com Càritas, no només per la feina feta des de Serveis Socials». El consistori va informar fa uns dies que havia instal·lat 23 comptadors i que n'hi ha 50 més que està gestionant. Per part seva, la PAHC ha explicat que «els hem informat que tenim 35 companyes sense aigua».

Presa la decisió d'instal·lar-los, la plataforma d'afectades per la hipoteca considera «indispensable una campanya informativa a l'alçada d'aquesta mesura social, ja que tota la població, especialment la més vulnerable al risc d'exclusió social, ha de poder accedir als comptadors en cas necessari» i n'hi ha, fa notar, que no té accés a Internet per informar-se . També demana a l'Ajuntament que «faciliti les eines i animi la resta de municipis de la comarca en els quals Aigües de Manresa gestiona el servei d'aigua a implementar els comptadors socials».



Cèdula d'habitabilitat

Quant al fet que la mesura deixi fora les persones que viuen en cases sense cèdula d'habitabilitat, «exigim que es derogui aquest requisit pel seu caràcter excloent a part de la ciutadania». Insisteix, alhora, que «no acceptarem el caràcter provisional d'una mesura així fins que l'accés als subministraments bàsics estigui garantit de manera real i en condicions de justícia social a tota la població. No permetrem la retirada dels comptadors posterior al confinament i que abandoneu de nou la població a la seva sort en termes d'accés als béns bàsics», afirma.

Aprofita per donar suport a les demandes de la campanya #PlandeChoqueSocial i a la lluita de l'Aliança Contra la Pobresa Energètica en el sentit d'exigir «als governs respectius que garanteixin l'accés a tots els subministraments bàsics (aigua, llum, gas i telecomunicacions) sense restriccions i la gestió pública d'aquests». Recorda així mateix que si a Manresa es poden posar comptadors socials és perquè Aigües de Manresa és una empresa pública.

La PAHC també ha fet notar que ells i Càritas van demanar que les dutxes socials tancades pel confinament, on anaven setmanalment una vuitantena de persones, es puguin fer servir a demanda per a casos puntuals, com ja va informar a aquest diari que es faria la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs (vegeu edició del 27 de març).