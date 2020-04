A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar el bus urbà

Aquest dijous finalitza la gratuïtat del servei de bus urbà de Manresa. El pagament de les tarifes es restitueix a partir de demà, 10 d'bril, en finalitzar la suspensió temporal decretada pel Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l'àrea de Barcelona per al període entre els dies 2 d'abril i 9 d'abril, que va ser consensuada per la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), de la qual forma part Manresa.

La mesura aplicada els darrers dies ha coincidit amb la restricció excepcional de la mobilitat, derivada de l'aturada de tots els sectors econòmics que fossin serveis no essencials durant la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i amb la voluntat de minimitzar els riscos de contagi.



Esforç especial en neteja i desinfecció de vehicles i parades



El bus urbà de Manresa, des del 29 de març passat, té en vigor uns nous horaris que s'adapten a la situació d'emergència sanitària actual. Tot i l'ajust, Bus Manresa manté cobertura i horaris a totes les franges diàries i a totes les línies.

Cal recordar que l'empresa concessionària del servei de bus, Sagalés, d'acord amb l'Ajuntament de Manresa, manté totes les mesures de seguretat, com l'obligatorietat d'usar targetes multiviatge i no diners en efectiu i la fixació d'una ocupació màxima del 33%, per mantenir la distància entre usuaris i evitar contagis.



Igualment, s'està tenint una cura molt especial en temes d'higiene i desinfecció tant dels busos com de les parades, marquesines, etc. En concret, s'està fent una desinfecció amb productes específics, que utilitzen ozó, per garantir l'absoluta desinfecció tant de busos, com del mobiliari urbà de les parades (bancs, marquesines, etc).