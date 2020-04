La processó de Manresa, als balcons

La processó de Manresa, documentada des del 1704 i recuperada l'any 2000 després d'un parèntesi de 21 anys, no podrà sortir al carrer aquest divendres de Setmana Santa a causa de la Covid-19. Però sí que hi haurà processó testimonial als balcons, ja que els integrants de les confraries han decidit vestir-se igualment i demà, a les 8 del vespre, hora prevista per a l'inici (i que coincidirà amb l'aplaudiment d'agraïment als sanitaris), sortiran a l'exterior de casa seva per compartir la tradició amb els veïns.

La idea ha sorgit de l'Associació Cultural i Recreativa dels Armats, que diumenge passat, festa de Rams, ja van fer un avançament de la proposta. El capità dels Armats, Joan Lladó, va recuperar el vestit dels anys 60 per esperonar els seus companys a no deixar perdre l'esperit de la celebració, i altres armats van seguir el seu exemple. El diumenge de Rams els Armats ja surten a fer evolucions al carrer, que acaben davant de Crist Rei coincidint amb la benedicció de la palma, que enguany tampoc s'ha pogut fer. Manel Ortiz, president dels Armats i també membre de la Comissió de la Processó 2020, exposa que, «com que no podíem sortir, el capità va vestir-se i va compartir la foto pel nostre canal de comunicació intern. Divendres volem fer el mateix, i després fer un mosaic amb totes les fotos perquè quedi com a record. No sabem l'impacte que pot tenir la iniciativa perquè no serà retransmesa en directe».

A la proposta dels Armats s'han afegit la confraria del Natzaré, la confraria de la Bona Mort, la confraria de la Puríssima Sang-Sant Sepulcre i la germandat de l'Esperança Macarena. Com que no tenen els vestits a mà, no podrà participar-hi el cos de portants del Sant Crist (Associació Reparador de Pius IX), la Dansa de la Mort i la confraria de la Verge dels Dolors.



Mascaretes de la Macarena

Encarnita Ferrete, de l'Esperança Macarena, cantarà igualment una saeta, però, per la seva edat, ho farà en la intimitat de casa seva, i els integrants de la germandat podran escoltar-la pel seu grup de WhatsApp i potser també per Facebook. Però Álvaro Manzanares, president de la confraria, destaca, per sobre de tot, que la recaptació solidària dels 50 ciris del pas s'ha destinat a la compra de 500 mascaretes, que avui mateix s'entregaran a l'Hospital de Sant Joan de Déu (400) i a les llars d'avis del bar-ri de la Font dels Capellans.

La processó de Manresa, que ja es va decidir cancel·lar el 13 de març passat, havia avançat enguany l'horari a les 8 del vespre, per facilitar que hi hagués més públic en la tornada cap a la Seu. Per reviure la tradició, el Canal Taronja emetrà demà (23.30 h) un reportatge de la de l'any passat elaborat per Ramon Riu. I es podrà tornar a veure dissabte al migdia.