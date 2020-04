Quatre persones mortes a Althaia en una jornada en que continuen pujant les altes

Quatre persones han mort avui als centres de la Fundació Althaia de Manresa, mentre que no s'ha registrat cap víctima a l'Hospital de Sant Andreu. Amb aquestes xifres, el total de persones que han traspassat a la ciutat per culpa del coronavirus és de 115.

El número de persones que han estat donades d'alta al llarg del divendres és de 35, fet que fa pujar la xifra a 506. D'altra banda, es manté la tendència a la baixa en el número de pacients ingressats. Si el dijous era de 209, avui s'ha tancat el balanç en 192. D'altra banda, el número de treballadors confinats és de 123, 110 dels quals són positius de Covid-19.

Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu, hi ha 70 persones ingressades (entre les quals hi ha les que han donat positiu a les proves i les que presenten la simptomatologia de la malaltia). També hi ha 46 treballadors del centre que han donat positiu i són a casa, a més de 3 altres que hi romanen de forma preventiva.

A l'Hospital Sant Bernabé de Berga, hi ha 42 pacients ingressats que han donat positiu a la prova de la Covid-19. En les últimes hores hi ha hagut 2 defuncions, i s'han donat 5 altes a domicili. Durant la jornada no s'han detectat nous casos de professionals que hagin donat positiu.