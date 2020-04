El Banc de Sang cerca donants de plasma que hagin superat la Covid-19

El Banc de Sang ha fet una crida per trobar donants de plasma que hagin superat la Covid-19 perquè és un plasma ric en anticossos contra el coronavirus que pot ser efectiu per als malalts. Informa que el donant òptim és un home d'entre 18 i 65 anys que no hagi estat transfós prèviament. En el cas de les dones, caldrà fer una prova prèvia, ja que, si han estat embarassades, podrien tenir un anticòs al plasma que podria provocar complicacions en la transfusió.

Hi haurà sempre una selecció mèdica prèvia del potencial donant de plasma per part de professionals del Banc de Sang. Les persones interessades a participar en aquests estudis poden entrar al web del Banc de Sang i apuntar-se. A la seu de Manresa es pot fer donació de plasma. Cal reservar hora trucant al 93 557 36 30 o escrivint a plasma@bst.cat.