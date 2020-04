L'Esperança Macarena dona màscares a Sant Joan de Déu

arxiu particular

Donació de les mascaretes a una professional de l'hospital arxiu particular

La Germandat Nostra Senyora de l'Esperança Macarena ha donat 400 màscares a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Les ha comprat a través de la campanya «La llum de l'esperança» amb la recaptació dels ciris que porta el pal·li del pas de l'Esperança Macarena, que enguany no ha pogut lluir en la processó de Divendres Sant perquè no s'ha pogut fer per motius més que evidents.

La germandat ha volgut aprofitar per «valorar el treball dels sanitaris, zeladors i personal de neteja, entre molts altres, que en aquests moments sou els nostres herois». Els ha enviat un missatge d'esperança i d'agraïment «per tot el valor, esforç i sacrifici que demostreu dia rere dia».