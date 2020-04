arxiu particular

El passeig del Riu plastificat arxiu particular

Protegir-se del coronavirus és fonamental i ha fet augmentar molt la utilització de guants de plàstic d'un sol ús. El problema sorgeix quan els guants en comptes d'anar a la paperera van a parar a terra, i en punts on hi ha a prop superfícies comercials l'acumulació comença a ser preocupant, com mostra aquesta imatge presa al passeig del Riu. Bona part d'aquests plàstics aniran al riu i, d'aquí, al mar.