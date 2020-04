La Residència Sant Andreu trasllada de forma temporal 25 persones cap a l'Hotel Món

La Fundació Sant Andreu Salut, amb el suport de la Regió Sanitària Catalunya Central del Servei Català de la Salut (CatSalut), de l'Ajuntament de Manresa i de l'Institut Català de la Salut (ICS), ha completat aquest dissabte al migdia el trasllat temporal de 25 persones que viuen a la Residència Sant Andreu de Manresa cap a l'Hotel Món, gestionat per la Fundació Catalunya La Pedrera i situat a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages.

Tal com estava previst, al voltant de les 10.30 h del matí ha iniciat el trasllat, en el qual s'han realitzat un total de 13 desplaçaments amb transport adaptat, cosa que ha permès mantenir la distància de seguretat entre les persones, recomanada per les autoritats sanitàries, dins dels vehicles adaptats. D'aquesta manera, a cada furgoneta hi han viatjat dues persones ateses, un/a acompanyant i el/la conductor/a.

Les persones traslladades s'han pogut emportar, a banda de la roba i objectes d'higiene personal, totes les pertinences que han volgut (com ara llibres, fotografies i, fins i tot, maquetes o eines de dibuix) per passar aquest període que tindrà una durada que, a hores d'ara, encara és una incògnita.

Les 25 persones ateses han arribat a l'Hotel Món, el primer Hotel Salut del Bages, de manera esglaonada i s'han anat instal·lant a les seves habitacions on es mantindran aïllats, com a mesura de prevenció. La majoria de persones i les seves famílies han entomat el trasllat com un repte, però també com una oportunitat per poder conèixer un nou espai, envoltats de natura i en un entorn molt agradable.

A l'Hotel Salut Món, cada persona disposa d'una àmplia habitació, amb bany, telèfon fix i un balcó. D'altra banda, les persones ateses mantenen les mateixes professionals referents que teníen a la residència. Pel que fa a l'alimentació, tampoc notaran cap modificació, ja que es transportarà, diàriament, el menjar que es cuini a Sant Andreu. De fet, avui, les persones ateses ja han dinat a l'hotel. Pel que fa a la comunicació s'han establert uns horaris de trucades i videotrucades perquè mantinguin el màxim contacte amb els familiars.

El trasllat ha estat una resposta a la necessitat tant de les institucions sanitàries, encapçalades pel CatSalut, com de la mateixa societat, de disposar com més aviat millor de tots els recursos necessaris per fer front a la crisi sanitària generada per la Covid-19.

Cal recordar que la Residència Sant Andreu de Manresa és un equipament que va ser remodelat ara fa tot just dos anys i que està dotat d'infraestructures mèdiques i de recursos que ara mateix són indispensables per atendre les persones afectades per la Covid-19 i que es troben en estat greu. Actualment, la situació sanitària del territori és complexa: els llits hospitalaris tenen una ocupació de gairebé el 100% i les institucions sanitàries, a través del CatSalut, estan cercant les millors solucions per poder ampliar el nombre de llits hospitalaris.