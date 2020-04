La Fundació Althaia acumula 582 altes en una jornada amb 4 persones mortes

Els centres gestionats per la Fundació Althaia de Manresa acumula 582 altes, 25 més que no pas aquest diumenge, de persones amb el coronavirus. Aquest dilluns hi ha hagut 4 persones que han mort i que s'ha confirmat que tenien la Covid-19. D'aquesta forma ja són 117 els decessos acumulats que hi ha hagut des que va començar la pandèmia.

La Fundació Althaia gestiona l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica de Sant Josep. Als tres centres hi ha pacients ingressats amb coronavirus. En total aquest dilluns eren 223. Ha superat la xifra dels 200 després que divendres passat es confirmés que hi havia 192 ingressats. Dissabte va pujar a 228. Diumenge eren 227 i aquest dilluns han tornat a baixar als 223.

La Fundació Althaia té 102 professionals confinats, dels quals 97 han donat positiu al test del coronavirus.