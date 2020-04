Manresa suma 557 altes des de l'inici de la pandèmia i manté la xifra d'ingressos

No hi ha gaires canvis en l'evolució de la pandèmia a Manresa, tret del nombre d'altes: ahir se'n van donar 49 de noves, i s'ha arribat a les 557 altes acumulades des de l'inici de la pandèmia. El nombre actual de pacients ingressats per coronavirus ahir a la capital del Bages era de 302, dues persones menys que el dia anterior. Quatre van ser les persones que van morir ahir, xifra que fa pujar el nombre de morts acumulats a Manresa fins als 123.

Pel que fa als centres gestionats per la Fundació Althaia (Sant Joan de Déu i Centre Hospitalari), les dues morts d'ahir eleven la xifra fins a les 113, mentre que els pacients ingressats confinats es van reduir en només una persona, tenint-ne actualment 227.

La mateixa evolució hi va haver a l'Hospital de Sant Andreu amb dues morts en les últimes 24 hores i una persona ingressada menys.

En el cas de Sant Andreu, cal recordar que es consideren casos de la Covid-19 tots els pacients amb simptomatologia clara, alguns són positius confirmats i d'altres estan pendents de realitzar el test o de rebre'n el resultat.

Pel que fa als treballadors del mateix centre n'hi ha 43 que han donat positiu de la Covid-19 i es mantenen a casa, i 7 més que també són a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.

Números estables a Berga

Un diumenge tranquil a Berga. Com dissabte, l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé no va haver de comptabilitzar cap mort, però tampoc cap nova alta. Dissabte se'n van donar tres.

D'altra banda, el nombre de persones ingressades per coronavirus tampoc no va canviar respecte al dia anterior, i es continua mantenint en 43.

Menys de 100 morts a Catalunya

Segons va informar el departament de Salut, ahir es van confirmar 699 casos positius nous de la Covid-19 a Catalunya, dada que eleva la xifra total a 34.726 contagiats.

Pel que fa als casos de morts acumulats, durant les darreres 24 hores se'n van sumar 96, i queden per sota de la barrera de les 100 morts. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 3.538 persones als hospitals catalans.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.713 persones han estat ingressades de gravetat. A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.403 són professionals sanitaris.

Bona notícia pel que fa a les altes ja que Catalunya va superar ahir les 15.000 altes acumulades des de l'inici de la pandèmia de coronavirus, comptabilitzant-se fins avui 15.602 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Per altra banda, les residències de gent gran continuen en una situació delicada. Des del 15 de març, han mort per coronavirus 1.825 persones residents, segons informen els mateixos centres. A més, actualment hi ha 3.659 persones que viuen a residències de gent gran amb diagnòstic de coronavirus a part dels 1.113 residents que actualment estan hospitalitzats als centres sanitaris d'arreu de Catalunya.

Repunt de morts a Espanya

Els morts per coronavirus a Espanya van repuntar ahir amb 619 noves defuncions en 24 hores sumant un total de 16.972. La xifra feta pública ahir trenca la tendència a la baixa del darrers dos dies, ja que dissabte van ser 510 i divendres 605.

Segons l'últim balanç de Sanitat, l'Estat espanyol acumula ja 166.019 casos positius per la Covid-19, amb 4.167 nous contagis en un dia, unes xifres lleugerament inferiors a les de dissabte (4.830) i divendres (4.576). Des que va començar la pandèmia ja s'han donat d'alta 62.391 persones, 3.282 més que en el balanç anterior.

En xifres, Madrid continua sent el territori de l'Estat espanyol amb el nombre més elevat d'afectats per coronavirus, amb 6.278 morts –quasi 200 més respecte dissabte–, 1.332 pacients ingressats a l'UCI i 46.587 positius.