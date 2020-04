Les pastisseries salven la Pasqua gràcies a les comandes a domicili

Les pastisseries de Manresa auguraven una caiguda de les vendes de mones de Pasqua per culpa del confinament i, afortunadament, no s'ha fet realitat. El negoci s'ha salvat gràcies al repartiment a domicili, pel qual han optat encertadament molts pastissers, que ha permès repartir il·lusió a les famílies, que la tradició no desaparegui i que les pastisseries no perdin una de les jornades més fortes de l'any.

Regió7 ja va explicar fa uns quants dies (vegeu edició del 9 d'abril) que enguany els pastissers preveien que les vendes podrien caure fins al 50% respecte a la Pasqua passada, i que alguns havien començat a comercialitzar el seu producte a través d'Internet precisament per mitigar el cop del confinament, que fa que les famílies no es puguin ajuntar per celebrar la Pasqua. Tot i això, des del principi de setmana, els pastissers manresans han anat acumulant comandes de mones. La majoria han rebut els encàrrecs per telèfon i també a través de la pàgina web de l'establiment. Han treballat tota la setmana per preparar els pastissos personalitzats, i des de Divendres Sant que els reparteixen als domicilis.

A La Lionesa, el 75% de les comandes han estat per portar a domicili, segons explicava ahir la supervisora de la botiga, Puri Morales. «Fa dos dies que tenim el telèfon col·lapsat. Avui ja no podem agafar nous encàrrecs per no saturar l'obrador», apuntava. Els pastissers han fet grups rotatius per poder-se substituir en cas que hi hagués algú amb símptomes o malalt. Ahir era el dia amb més feina, segons Morales, no per una gran afluència de clients a la botiga, sinó pel nombre de comandes a repartir. Una de les que es va servir va ser als pares d'una manresana que viu a Mèxic i que va trucar dissabte a la tarda per encarregar una mona per a ells.

Salvador Pérez, responsable de l'obrador de la pastisseria El Cigne, es mostrava sorprès pel bon ritme de les vendes. Ahir al matí ja havien venut unes 800 mones. D'aquestes, el 40% eren encàrrecs a domicili. «Ningú s'ho esperava. Es nota que la gent té ganes de celebrar tot i el moment que vivim».

Cues al carrer, amb distància

Les cues es van repetir ahir davant la pastisseria del carrer Barcelona, que només deixava entrar tres persones a l'establiment. Des de primera hora, desenes de persones esperaven pacientment al car-rer amb un metre de distància entre elles. A les 11, la cua arribava a la cruïlla amb el carrer Ginjoler. Magda Ferrarons hi havia arribat cap a les 10 i esperava el seu torn per recollir dues mones, una per a ella i el seu marit i una altra per al seu net. Les va demanar dimecres i li van atorgar un número i una hora per recollir-les. El santpedorenc Aleix Vila, en canvi, no havia encarregat el pastís però no va tenir problema per trobar el que volia. Entre els compradors també n'hi havia, com Sara Lima, que tenien altres encàrrecs. «És l'aniversari de la meva filla de 7 anys i, com que no li podem fer un regal, li vam dir que escollís el pastís que volgués. La mona ja la vam celebrar dijous!», deia.

A la Pastisseria Christian, a la Font dels Capellans, no s'hi van formar cues però van tenir una feinada portant mones a domicili. Mari Rincón, propietària, feia notar que «és una Pasqua totalment anormal», i detallava que la gent havia comprat mones petites, ja que el confinament no ha permès, aquest cop, les reunions familiars.