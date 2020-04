La Policia Nacional de Manresa atén més del doble de refugiats que fa un any

La Policia Nacional atén més del doble de refugiats que fa un any a la comissaria de Manresa. El cos va crear el gener de l'any passat una oficina per atendre les demandes d'asil a les comarques de la Catalunya Central, i des que està en marxa s'han cursat un total de 1.685 targetes provisionals, les que donen dret a residència i treball temporalment a cada refugiat mentre el ministeri de l'Interior no es pronunciï si se li atorga la protecció internacional.

Les darreres dades facilitades per la Policia Nacional a aquest diari indiquen que el mes de febrer des de l'oficina van expedir 190 targetes a refugiats, mentre que el mateix mes de l'any anterior la xifra era de 85. Un increment que s'ha anat produint al llarg dels mesos, i és que en el dar-rer mig any el nombre mensual de targetes emeses no ha baixat del centenar. L'increment és degut al fet que hi ha refugiats que, tot i que ja vivien aquí, ara han començat els tràmits i, sobretot, per l'onada de veneçolans, que han vingut després de fugir del seu país davant la caiguda de l'economia, la violència i la tensió que hi ha entre l'aparell del govern i els partits de l'oposició que s'han proclamat, també, governants de Veneçuela.

El nombre de casos que ha d'atendre la Policia Nacional a Manresa i l'increment de refugiats que s'adrecen a la comissaria és una prova, segons els responsables de l'oficina, del volum de feina. El nombre de targetes que s'han entregat fins ara a la comissaria de la capital del Bages, que reconeix els refugiats com a sol·licitants d'asil, no significa que hagi arribat a la Catalunya Central ara aquest volum de persones amb l'objectiu d'obtenir la protecció internacional, sinó que en la majoria de casos són renovacions d'aquest document, ja que l'han d'actualitzar cada sis mesos.

La resolució dels expedients per aconseguir finalment l'asil polític és variable, però pot tardar entre un any i mig i dos anys, si no és que es doni preferència per raons humanitàries a sol·licitants de nacionalitats concretes.



Més hores d'atenció al públic

Abans que la Policia Nacional obrís l'oficina per a refugiats a Manresa, i a altres comissaries de Catalunya, tots els casos es tramitaven a Barcelona. Però a Manresa el volum de feina també és molt gran i l'augment d'expedients va obligar la policia a incrementar els horaris d'atenció als refugiats el mes de març, i es va passar de dos dies a tres per agilitzar els expedients. Abans que entrés en vigor l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus, els responsables de l'oficina atenien des de feia una setmana els dilluns, dimecres i divendres de 9 del matí a 1 del migdia.

Entre el setembre del 2019 i el febrer d'aquest any es van tramitar un total de 691 targetes a la comissaria de Manresa, 548 de les quals corresponen a renovacions de refugiats que tenen en tràmit la sol·licitud d'asil. La resta, 143, són noves targetes entregades a persones que han fet la petició recentment a l'oficina de la capital del Bages.

La renovació, però, no és automàtica i hi ha casos en què, si la policia comprova que la integritat del sol·licitant no corre risc en el país d'origen i, per tant, no necessita protecció internacional, li deneguen automàticament els drets d'asilat polític i li retiren aquest document identificatiu que ha renovat. Entre els mesos de setembre i febrer, els responsables de l'oficina han denegat la renovació de la targeta a 73 sol·licitants.

Fan les comprovacions amb cossos policials d'altres països i institucions com l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) i l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR). Així poden saber si el refugiat realment corre un perill en el país d'origen. L'any passat, per exemple, no li van renovar a un ucraïnès que deia estar perseguit per l'exèrcit que s'ha autoproclamat independent a l'est del país, però van comprovar que no deia la veritat i que havia format part del bàndol del qual assegurava estar perseguit.