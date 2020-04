Al contenidor segur que no arxiu particular

Aquesta imatge retratada per un lector mostra l'esquelet d'un somier al costat de contenidors al carrer del Cós de Manresa i una nota curosament enganxada amb cinta adhesiva en què un ciutadà recrimina a l'incívic que aquest no és el lloc on abandonar voluminosos. Diu així: «Informo l'incívic que ha deixat això aquí que això va a la deixalleria. Entenc que a partir d'ara no deixaràs més trastos aquí. Moltes gràcies».