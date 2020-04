Althaia supera les 600 altes per coronavirus en una jornada amb tres defuncions

Les altes de persones que han patit el coronavirus i que han estat ateses a la Fundació Althaia de Manresa supera les 600 persones. Aquest dimarts eren 609, 27 més que no pas el dia anterior.

La nota negativa és que a les darreres hores s'ha confirmat la mort de 3 persones més a causa de la Covid-19, a la mateixa Fundació Althaia. Ja n'hi ha 120 les darreres tres setmanes. A L'Hospital de Sant Andreu han traspassat 3 persones, amb la qual cosa la xifra de morts als hospitals de Manresa per la Covid-19 puja a 135.

El número d'ingressats ha tornat a baixar. Aquest dimarts hi havia 210 persones ingressades a causa del coronavirus als diferents centres d'Althaia, l'Hospital Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica de Sant Josep. És la xifra més baixa des de finals de març, tot i que durant dos dies de finals de la setmana passada es va baixar de 200 i el cap de setmana hi va haver un repunt. Els 210 d'aqusest dimarts són 13 menys que no pas els que hi havia el dia anterior.

La Fundació Althaia té en aquests moments 102 professionals confinats a casa, dels quals 97 han donat positiu a la prova de la Covid-19.

A l'Hospital de Sant Andreu hi ha aquest dimarts 71 persones a les unitats d'aïllament a causa del virus. 46 treballadors de la fundació estan confinats perquè han donat positiu, i 3 més estan a l'espera dels resultats de la prova.