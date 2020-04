Comença la distribució de mascaretes amb pocs usuaris a les estacions de Manresa

Membres de Creu Roja a Manresa, acompanyats de voluntaris de Protecció Civil i d'agents dels Mossos d'Esquadra han portat a terme des de primera hora del matí un operatiu de distribució de mascaretes protectores a les quatre estacions de Manresa (una de Renfe i tres de Ferrocarrils de la Generalitat) entre els qui anaven a buscar el transport públic en el que a Catalunya és el primer dia en què es permet anar a llocs de treball no essencials.

Tanmateix, aquesta mateixa distribució ha estat un indicatiu prou eloqüent de quina és la situació. La distribució ha estat molt minsa i en comptagotes, no pas perquè no hi hagués mascaretes (en dispoaven de 6.000 en cada estació) o efectius (a cada lloc hi havia almenys tres voluntaris), sinó perquè la presència de viatgers era molt reduïda. Una dada indicativa: els operatius s'havien disposat ja en els punts assignats poc després de les 6 del matí, i en el cas de Manresa-Alta, gairebé tres hores després (a les 9) n'havien donat poc més d'un centenar, de manera que s'ha optat per facilitar-ne també a altres persones, encara que no anessin en aquell moment a agafar el transport públic.

En total, a Manresa hi havia preparada una distribució de 24.000 mascaretes repartides entre els quatre punts esmentats. A les estacions es comunicava per megafonia que es feia la distribució d'aquestes mascaretes a les andanes i també a dins dels trens.

Voluntaris i Mossos a les estacions de tren de Manresa | Firma: ACN

Una altra realitat que es podia copsar d'aquests usuaris que anaven a pujar al tren i que han rebut la mascareta corresponent és que majoritàriament (dels usuaris consultats per Regió7) ja anaven a treballar en les dues setmanes precedents, en què hi havia un nivell de restricció més elevat, perquè les seves empreses són de les considerades tasques essencials.

Aquest era el cas de la Noèlia Arcedo, que treballa per a una empresa de neteja amb seu a Terrassa i que aquest matí agafava un tren de la Renfe. Arcedo explicava que "malgrat no és que es vegi molta gent, sí que tinc la impressió que aquí a l'estació hi ha una mica més de moviment que la setmana passada. Però és que aquests últims dies gairebé semblava que hi anés sola". Atès que ella no ha deixat d'anar a treballar, avui "agraïa" que s'apliqués aquesta mesura de distribució de mascaretes, "perquè malgrat ja en tenia alguna, em va bé disposar-ne, i sobretot perquè no tothom la porta. I aquesta és una mesura per protegir-nos tots, en la mesura que puguem".

Ernesto Granados treballa d'auxiliar sanitari en un centre de Pallejà i a quarts de 9 agafava un tren de Ferrocarrils a Manresa-Baixador. També agraïa que es fes aquesta distribució de mascaretes "no tant per tenir-ne jo, perquè ja en disposava i la utilitzo [la duia posada], sinó per conscienciar altres ciutadans que l'han de dur pel bé de tots". Granados explicava que del nou estadi de restriccions, més laxe que en les setmanes prèvies en l'àmbit laboral, "una de les coses positives és que els serveis de transport incrementen una mica les freqüències. No és que n'hi hagi gaire més, però és que aquestes dues setmanes, moure's amb tren era molt, molt lent".

Creu Roja Manresa va explicar ja dilluns que la distribució es fa en coordinació amb el departament d'Interior i Protecció Civil. A tot Catalunya, un equip de més de 500 persones voluntàries de la Creu Roja ha iniciat avui aquesta distribució d'una part important del total d'1,7 milions de mascaretes d'un sol ús per protegir-se del coronavirus en unes 35 poblacions catalanes mitjanes i grans, en coordinació amb el departament d'Interior i la Direcció General de Protecció Civil.

Aquesta acció s'engloba en el marc del Pla Creu Roja Respon davant la Covid-19 per oferir ajuda bàsica a les persones en situació de més vulnerabilitat.