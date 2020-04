L'Ajuntament i Salut reobren la residència d'avis Catalunya que es va tancar fa dos anys

La residència d'avis Catalunya, l'única de titularitat municipal que hi havia a Manresa, es tornarà a reobrir a causa de l'emergència sanitària generada pel coronavirus. L'Ajuntament va decidir tancar-la ara fa dos anys. Ara el propi consistori i Salut han fet els preparatius per tornar-la a obrir per acollir persones grans que no tenen el coronavirus amb l'objectiu de descongestionar altres centres on sí que hi ha malalts.

La residència Catalunya es va començar a desallotjar l'abril del 2018. El govern municipal va afirmar aleshores que no reunia les condicions necessàries i que s'havien de fer obres que no es podien assumir. Compta amb una capacitat per a 23 places, tot i que en el moment de tancar hi havia 16 avis i també tenia places de centre de dia.

Els avis de la residència Catalunya es van traslladar a la de Sant Andreu, que acabava d'inagurar l'ampliació de la seva residència del carrer Remei de Dalt. Actualment a Sant Andreu, però, hi ha una setantena de persones amb coronavirus i Fundació Sant Andreu Salut ha traslladat una vintena d'avis, també sense el virus, a l'Hotel Món Sant Benet davant la perspectiva que hagi d'ampliar espais per atendre malalts.

Amb aquest mateix objectiu es reobirà la residència Catalunya, que és al centre cívic Selves i Carner del barri plaça Catalunya. Es va posar en marxa l'any 1988. El seu tancament va generar crítiques de diversos grups municipals i també d'entitats de gent gran que van argumentar que no era de rebut tancar una residència tenint en compte que hi ha dèficit de places.

L'actual govern municipal ha iniciat els tràmits per construir una residència pública al Xup que tindria uns 3.000 metres quadrats i que podria acollir 90 persones..