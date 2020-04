Mor el primer president de la federació de barris de Manresa, Josep Maria Boix

arxiu particular

Josep Maria Boix, en una imatge d'arxiu arxiu particular

Josep Maria Boix Tarrés, que va ser president de l'Associació de Veïns de la Mion-Puigberenguer-Poal i de la federació de barris de Manresa, va morir ahir als 92 anys d'edat.

L'actual president de l'Associació de Veïns del barri de la Mion- Puigberenguer i el Poal, Agapito López, va explicar ahir que Josep Maria Boix va formar part de la junta de l'entitat des del 1971, quan es va fundar l'entitat, fins al 1985, els darrers 4 anys dels quals exercint les funcions de president. També va ser el primer president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa (FAVM).

Tal com recull el llibre Història de les associacions de veïns de Manresa, de Gal·la Garcia i Jordi Sardans, Josep Maria Boix va ser un dels primers impulsors de federació veïnal.

La Coordinadora de Barris de Manresa va presentar a la Generalitat els estatuts per constituir-se en Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM). Un cop aprovats els estatuts, el 7 de març del 1985, en un acte obert a tothom, al local de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família es va fer l'elecció de la junta rectora de la nova entitat.

En aquesta junta hi tenien representació totes les associacions de veïns de la ciutat excepte de l'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja, que s'havia autoexclòs de la Federació.

La junta va quedar formada pel president, Josep Maria Boix, del barri de la Mion; el vicepresident primer, Marià Muñoz, de la Sagrada Família; la vicepresidenta segona, Isabel Sánchez, de Sant Pau; el secretari, Salvador Ribera, del Passeig i Rodalies; el vicesecretari, Antoni Ribalta, de la Carretera de Santpedor; el tresorer, Jaume Perramon, de les Escodines; i el comptador, Josep Maria Payàs, de Valldaura. La resta de barris no nomenats hi eren representats per un vocal.

L'Associació de Veïns de la Mion, nascuda l'any 1971, és la més antiga de totes les entitats veïnals de la ciutat de Manresa. La primera junta gestora que va tenir era formada per 18 membres que es reunien els diumenges als locals del parvulari de Puigberenguer.

Entre els impulsors de l'agrupació veïnal van destacar Josep Subirana, Pere Padró, Josep Maria Boix, Domènec Basullas i el capellà Florenci Costa.