Sor Lucia: «Estem en una situació de postguerra. Hi ha gent que està passant gana»

Sor Lucia Caram ha demostrat amb els anys que la seva capacitat de remoure cel i terra per ajudar els més vulnerables és inesgotable, igual que la seva energia. Aquesta energia que caracteritza la monja argentina establerta a Manresa, però, ha xocat les darreres setmanes amb un contrincant inesperat i molt dur de pelar. La pandèmia i tot el que n'ha resultat està tocant profundament el moll de l'os de moltes famílies. La monja assegura que "estem en una situació de postguerra. Hi ha gent que està passant gana".

Avui dimarts, demà dimecres, matí i tarda, i dijous al matí, la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara que dirigeix Caram ha tornat a obrir les seves portes a la carretera de Vic per repartir lots amb aliments i articles de neteja. Avui dimarts i demà dimecres, a les famílies derivades pels Serveis Socials de l'Ajuntament i dijous, a les famílies del projecte Invulnerables de la Fundació En total, es tracta de més de 1.600 famílies que sense aquestes ajudes no podrien sobreviure. La setmana vinent, la plataforma ja obrirà amb l'horari habitual, els dilluns i dimarts. A partir d'aquí, ho farà cada quinze dies els dilluns i dimarts, si no hi ha cap canvi.

Caram explica que aquesta vegada han tornat a fer lots com la darrera abans del tancament temporal per agilitzar el repartiment i que la gent no hagi d'entrar al local per evitar possibles contagis. Els voluntaris que se n'encarreguen són gent jove perquè els grans ja fa setmanes que es van quedar a casa seva. "És un lot bastant gran que, entre altres, inclou llet i productes d'higiene i per a la neteja de la llar". Agraeix la resposta aconseguida per part de diverses empreses locals i també de fora a la crida feta per la plataforma per rebre'n ajuda en espècies per repartir entre els usuaris. Posa com a exemple que Veritas els ha donat un tràiler sencer ple de menjar. Els demana no abaixar la guàrdia i, les que poden, que els continuïn ajudant. Ho poden fer a través de la seva pàgina web. Allà ja s'indica a on cal adreçar-se.

Els lots els van preparar la setmana passada, durant tres dies de feina, a la nau de Pirelli on té el magatzem la plataforma d'aliments. "Els fem entre dos grups de 14 persones i el repartiment el fa un grup de 25 voluntaris". Per fer el repartiment explica que s'han distribuït 800 màscares que "ens fa la gent". Aquest dimarts al matí han tingut l'ajuda inesperada d'una patrulla de la Policia Nacional, que "ha passat pel davant i s'ha aturat per ajudar-nos a gestionar la cua".

Caram insisteix que la situació és greu. "Avui hem tocat aquesta situació de post guerra. La gent té molta por i estan molt desorientats". Malgrat tot, envia un missatge d'esperança. "Hem de ser forts per poder tirar endavant".

Justament aquest mes ha fet onze anys que va néixer al convent de Santa Clara una plataforma solidària per recollir aliments per a ¡famílies que, fruit de la crisi econòmica, no tenien les necessitats bàsiques cobertes. Més d'una dècada després, és una altra crisi, sanitària i social, la que la fa més necessària que mai.