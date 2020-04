772 víctimes en residències d'avis del Bages, Berguedà, Moianès, Anoia i Osona

arxiu particular

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés arxiu particular

Les dades facilitades per departament de Salut de la Generalitat situen en 772 morts per Covid-19 a les residències d'avis del Bages, Berguedà, Moianès, Anoia i Osona.

A més, en aquest mateix àmbit territorial hi ha 354 residents hospitalitzats; 159 centres amb residents confirmats; 2.039 residents confirmats amb Covid-19, i 2.190 professionals professionals aïllats preventivament o amb simptomatologia.

Amb dates tancades a 13 d'abril, i segons la informació que fan arribar els propis centres a la Generalitat, al conjunt de Catalunya hi ha 3.920 persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus. A més, 1.214 residents estan hospitalitzats.

A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades. Sempre segons les dades de la Generalitat, també s'ha confirmat que són 358 les residències amb persones diagnosticades per Covid-19 i 418 persones que n'han mostrat simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 residències de gent gran. Pel que fa als professionals, 5.690 estan aïllats o tenen simptomatologia, d'un total de més de 75.000.

Des del 15 de març, han mort per coronavirus 1.898 persones residents, segons han informat a la Generalitat els mateixos centres.



Centres intervinguts

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, va explicar ahir en roda de premsa que el seu departament ha hagut d'intervenir en la gestió de tres residències, a Valls (Alt Camp), Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) i Tona (Osona). I ha traslladat 480 usuaris de centres residencials, i ha desinfectat 221 residències.

Fins ara s'han portat a terme en residències 10.434 proves PCR per detectar casos positius de coronavirus i Vergés augura que «amb la previsió d'anar incrementant el nombre de test, es podrien tenir testades les persones dels centres en 15 dies».

La consellera de Salut ha defensat que «tota la capacitat privada ha d'estar sota la coordinació del sistema de salut català», i ha avisat que els laboratoris privats no haurien d'oferir proves ni test.

Respecte a la capacitat de les unitats de vigilància intensiva (UCI), Vergés ha explicat que està al 80% i ha alertat que «encara és una xifra elevada tenint en compte els espais que s'han habilitat» per tenir disposició els llits d'unitat de cures intensives actuals.