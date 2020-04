Althaia i Sant Andreu comptabilitzen sis morts més i ja en són 135 a Manresa

Nova jornada amb víctimes mortals als centres sanitaris de les comarques del Bages i el Berguedà. A la ciutat de Manresa es van donar a conèixer ahir sis morts més pel coronavirus i a Berga una. En total a la capital del Bages hi ha 135 víctimes reconegudes (120 a Althaia i 15 a Sant Andreu) i a la capital del Berguedà 27.

Les altes de pacients que han contret la Covid-19 i que han estat atesos a la Fundació Althaia de Manresa superen les sis-centes. Ahir n'eren 609, 27 més que no pas el dia anterior.

La nota negativa de la jornada d'ahir va ser que el darrer recompte confirmava la mort de 3 persones més a causa de la Covid-19, a la mateixa Fundació Althaia. Ja n'hi ha 120 les darreres tres setmanes.

Pel que fa al nombre d'ingressats ha tornat a baixar. Ahir hi havia 210 persones a l'Hospital Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica de Sant Josep, 13 menys que no pas els que hi havia el dia anterior. La Fundació Althaia té en aquests moments 102 professionals confinats a casa, dels quals 97 han donat positiu a la prova de la Covid-19.

A la Fundació Sant Andreu Salut hi havia ahir 71 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Es va haver de lamentar la mort de 3 persones ingressades per Covid-19, que es trobaven a les unitats d'aïllament de l'hospital.

D'altra banda, hi ha 46 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que han donat positiu en Covid-19 i es mantenen a casa, i 3 més que també són a casa de manera preventiva pendents de que se'ls faci el test o de rebre resultats.



Un mort a Berga

Una persona ha mort en les dar-reres 24 hores per coronavirus a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. En total, des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 27 morts a l'hospital comarcal.

Al centre berguedà, ahir hi havia 42 persones ingressades per la Covid-19, i es va donar l'alta dos pacients. Pel que fa als professionals, de moment no hi ha hagut nous casos de positius, i quatre dels que s'havien encomanat han superat la malaltia i han donat negatiu.

A l'Hospital de Cerdanya hi ha 6 pacients ingressats amb Covid-19 i 3 casos en observació. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 43 positius, dels quals 32 han ingressat a l'Hospital de Cerdanya. Hi ha hagut 5 trasllats a centres catalans i 1 a un establiment francès. 21 pacients han rebut l'alta i són a casa. Des del començament de la pandèmia hi ha hagut una defunció confirmada causada per coronavirus.



35.197 casos a Catalunya

El departament de Salut de la Generalitat va informar dilluns a la nit que en les últimes hores s'havien confirmat 471 positius nous en coronavirus a Catalunya, cosa que elevava la xifra total a 35.197. Del total de casos acumulats, fins ara han mort per la Covid-19 un total de 3.666 persones. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.775 persones han estat ingressades de gravetat.

A més, del nombre de positius arreu del país, 5.504 són professionals sanitaris. Des de l'inici de la pandèmia a Catalunya, hi ha hagut 15.967 altes hospitalàries de persones diagnosticades.



Repunt a l'Estat espanyol

Els casos a Espanya han augmentat a 172.541,3.045 més que dilluns, segons les dades que va fer públiques ahir el ministeri de Sanitat. Un total de 18.056 persones han perdut la vida (567 més) i 67.504 s'han recuperat (2.777 més). Les dades evidencien un lleu repunt del nombre de víctimes mortals diàries en comparació amb les de dilluns, quan se'n van notificar 517. Quant al nombre de casos confirmats, baixen respecte als 3.477 de dilluns.

Després de passar la quarantena, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, va valorar les dades en roda de premsa i va afirmar que les tendències són «semblants» a les de dies anteriors.