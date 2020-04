Degoteig a la baixa d'ingressos per coronavirus a Althaia, 207, on hi ha hagut 4 morts les últimes hores

207 persones estan ingressades als centres que gestiona la Fundació Althaia de Manresa a causa del coronavirus. Continua el degoteig a la baixa en una jornada en la qual s'han de lamentar 4 morts a causa de la Covid-19. Althaia ja ha confirmat 124 decessos des que es va iniciar l'emergència sanitària.

Aquest dimecres a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, al Centre Hospitalari i a la Clínica de Sant Josep hi ha 207 persones ingressades amb el coronavirus confirmat. Són 3 menys que no pas el dia anterior i xifra que s'acosta a la del passat dijous 9 d'abril, quan n'hi havia 209. El divendres 10 d'abril va tornar a baixar a 192 però a partir del cap de setmana hi va haver un repunt fins arribar als 228 del dissabte 11 d'abril. A partir d'aleshores ha tornat a baixar sensiblement.

Les altes, en canvi, augmenten. Aquest dimarts ja n'hi ha 619 d'acumulades. Són 10 més que no pas les de dilluns.

Sí que hi ha hagut un increment de professionals de la Fundació Althaia que han donat positiu a la prova del Covid-19 respecte els últims dies. Són 110 de confirmats. Actualment n'hi ha 124 de confinats.