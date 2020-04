El manresà Gerard Vilalta crea un 'escape room' digital per matar el coronavirus

El manresà Gerard Vilalta ha creat un escape room digital en què repta els participants a trobar l'espasa que mati el coronavirus. El joc, totalment gratuït, adapta la llegenda de Sant Jordi a la problemàtica actual i pretén fer passar una bona estona amb família o amics.

«Sant Jordi versus Virus» és el títol d'aquesta nova proposta d'entreteniment promoguda per Gerard Vilalta conjuntament amb l'empresa osonenca Fluwim. El joc online parteix de la història de l' escape room presencial «El secret de Sant Jordi» i proposa als jugadors ser membres d'un laboratori i crear l'espasa que mati el coronavirus, un tipus de drac modern que des de fa setmanes està provocant el caos a escala mundial.

Vilalta explica que «tant a Albert Busom, propietari de Fluwim, com a mi, el que més ens agrada és crear històries i recursos per passar estones divertides. Volíem ajudar en aquests moments difícils de confinament, aportar una mica de llum, i quina manera millor que fer-ho amb un escape room que sense sortir de casa, sense cap cost, ens distregui i ens faci passar una bona estona».

Si es juga amb amics o família Vilalta anima a fer-ho amb el suport d'alguna aplicació de videotrucada.

«Sant Jordi vs Virus» ja és accessible a tothom a través de la pàgina web fluwim.cat i a diferència de la majoria d' escapes rooms presencials i digitals aquest no té límit de temps per resoldre les proves. El motiu és clar, el que es vol és poder gaudir del joc sense preocupacions pel rellotge; poder omplir diversos espais de temps durant un dia o durant uns quants. Per tant, els enigmes plantejats estan pensats perquè no es resolguin ràpidament, tot i que dependrà molt de cadascun d'ells i de cada persona. Això provoca que els jugadors hagin d'analitzar molt més cada joc.

La proposta és assumir el rol de membres d'un laboratori que treballa per trobar la vacuna que mati el coronavirus. Si s'aconsegueix crear l'espasa perfecta els jugadors es poden convertir en el Sant Jordi del segle XXI que salva el món sencer del monstre.