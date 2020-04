Record telemàtic d'EUiA de la proclamació de la Segona República

arxiu particular

Imatge d'arxiu de l'ofrena floral al cementiri de Manresa arxiu particular

La crisi sanitària del coronavirus va impedir ahir fer el tradicional homenatge als soldats republicans caiguts en defensa de la República, al cementiri municipal de Manresa, però la secció local d'EUiA va voler recordar el 89è aniversari de la proclamació de la Segona República encara que fos telemàticament.

EUiA Bages va recordar que enguany no es podrà fer presencialment l'ofrena als lluitadors per la República «però tenim ben presents els seus valors i el seu exemple per construir la societat que necessitem». L'ofrena floral es fa cada 14 d'abril a l'espai en el qual reposen els caiguts de la guerra.