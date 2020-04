Althaia de Manresa té 205 persones ingressades per la Covid-19, on hi ha hagut 1 mort les darreres hores

205 persones estan ingressades aquest dijous a la Fundació Althaia de Manresa amb coronavirus confirmat per les proves. Són dues menys que no pas el dia anterior. Una persona ha mort les darreres hores a causa de la malaltia, amb la qual cosa s'eleven a 125 els decessos acumulats als centres gestionats per la fundació manresana des que va aparèixer l'epidèmia.

Els 205 ingressats suposen dos menys que no pas aquest dimecres, i representa una de les xifres més baixes dels últims dies.

Per altra part hi ha hagut 22 persones que han rebut l'alta mèdica. Arriba ja a les 641 persones.

La Fundació Althaia té 109 professionals confinats, dels quals 100 han donat positiu a la prova de la Covid-19.