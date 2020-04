Ampans busca tauletes digitals per mantenir el contacte amb usuaris aïllats

arxiu particular

Videotrucada arxiu particular

Ampans ha fet una crida a empreses i particulars per aconseguir donacions de tauletes digitals o ordinadors portàtils per tal que les persones usuàries que mostren símptomes de la Covid-19 i han d'estar aïllades dins el mateix servei residencial o llar puguin mantenir contacte amb les seves famílies o persones properes.

En un comunicat fet públic per la fundació, expliquen que en alguns casos «la comunicació verbal és una limitació i veure's, posar cares i expressar emocions és molt important per ajudar a portar aquests moments tan complicats, per la salut i el distanciament, que viuen les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies».

Ampans assegura que les persones que han de viure en aïllament a les llars i residències de la fundació assistencial necessiten el suport de les seves famílies, saludar-se i veure's les cares tan sovint com sigui possible.

En aquest sentit, Ampans assegura que disposar de tauletes i ordinadors portàtils facilitaria als professionals de la fundació poder establir aquests contactes entre les persones usuàries i les seves famílies.

L'entitat també demana algun aparell de televisor per instal·lar-lo en alguns dels nous espais que ha hagut d'habilitar per poder fer l'aïllament dels casos amb simptomatologia de Covid-19, i poder oferir estones d'entreteniment a les persones afectades.

Necessiten suport

En aquests moments Ampans s'està fent càrrec de més de quatre-centes persones que viuen el confinament als serveis de llars i residències gestionades per l'entitat.

Les empreses i particulars que puguin fer les donacions s'hi han de posar en contacte a través del correu electrònic comunicacio@ampans.cat i, seguidament, els responsables de la campanya es posaran en contacte amb el donant per gestionar la tramesa del material.

Ampans anima tothom qui pugui a fer-los arribar les tauletes, ordinadors portàtils i també algun aparell de televisió, i espera poder donar les gràcies als donants amb el testimoni gràfic del bé que faran.