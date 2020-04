El cementiri de Manresa registra 32 enterraments la primera setmana d'abril

La crisi sanitària del coronavirus ha fet augmentar les defuncions, i tot i que un alt nombre de difunts són incinerats, també se n'enterren molts. Al cementiri de Manresa, hi va haver 32 enterraments de l'1 al 7 d'abril, 23 més que en el mateix període de l'any passat (amb 9 enterraments).

Pel que fa les dades del mes passat, l'augment també va ser considerable respecte a fa un any. El març del 2019 es van enterrar 40 persones i aquest març 64, segons dades facilitades per l'Ajuntament de Manresa, responsable del funcionament del cementiri municipal.

Els cementiris estan tancats i només s'obren en cas d'enterraments. A Manresa el nou protocol estableix, des de la setmana passada, les mateixes condicions tant si la persona ha mort de Covid-19 com si no estava infectada. S'ha passat de no permetre que els familiars de difunts per coronavirus assistissin a l'enterrament al cementiri municipal a que ho puguin fer tres persones, igual que amb els altres finats.

Fins ara només dues persones podien acompanyar dins del cementiri municipal difunts que no haguessin mort de coronavirus. I en el cas de persones que havien mort a causa de la Covid-19 no es permetia cap acompanyant al cementiri, per motius de prevenció i d'acord amb les mesures que va establir la Generalitat.

Ara, tres familiars o amics poden acompanyar els finats –morts de coronavirus o no– fins a la sepultura, a més de la persona encarregada de dur a terme el ritus de comiat. Les persones han d'anar degudament protegides (amb el material de protecció propi, com mascaretes i guants) i han de respectar la distància de seguretat d'un a dos metres.