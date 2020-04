Creix la demanda d'incineracions des de l'inici de la pandèmia

La demanda d'incineracions no ha parat de créixer des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19. Així ho confirmen els responsables de Fontanova-Àltima, Mémora i Funerària del Bages, de Manresa. S'ha convertit en l'opció més escollida pels familiars durant la crisi sanitària, i l'allau de peticions ha fet que molts crematoris, principalment de Barcelona i l'àrea metropolitana, estiguin al límit. A Manresa, Mémora té crematori propi i en aquest cas «no hi ha hagut problemes de col·lapse, es poden anar fent els serveis», explica Fernando Sánchez Tulla, director de Comunicació de Mémora.

«Moltes famílies trien la incineració perquè ara no es poden fer vetlles ni funerals, i volen tenir algun record», assenyala Jaume Fontanet, gerent de funerària Fontanova. Poder disposar de l'urna i tenir les cendres de la persona estimada «els reconforta» en un context en què els comiats es veuen condicionats per les mesures de contenció actuals que no permeten veure el difunt, ni realitzar vetlles ni cerimònies, i en què es limita també l'assistència de familiars al cementiri. Però «inhumar és igual de segur», remarca Jaume Fontanet, que explica que en el seu cas han optat per portar els difunts a incinerar a Ripoll, «per evitar la saturació dels crematoris de la província de Barcelona». Mémora, en canvi, disposa de crematori propi a les noves instal·lacions de Manresa i, segons Sánchez Tulla, «s'està gestionant bé la demanda d'incineracions».

Per la seva banda, a Funerària del Bages també han diversificat les incineracions, «per poder donar resposta ràpida a l'elevada demanda», assegura el responsable, Carles Velasco. Entén l'argument de moltes famílies: «Volen guardar les cendres del finat per, quan s'acabi el confinament, poder-li fer l'homenatge que no li han pogut fer ara i complir la seva voluntat». Els familiars més propers no es poden acomiadar de la manera que voldrien i el dol és complicat, per això les funeràries han reforçat el servei d'atenció psicològica a les famílies.