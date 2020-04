Els laboratoris de Manresa que fan proves de la Covid-19, pendents del que dicti el Govern

Els laboratoris d'anàlisis clíniques que hi ha a Manresa que fan proves per detectar si una persona ha passat el coronavirus o no, estan a l'expectativa que el Govern de Catalunya dicti les normes a seguir. A la capital del Bages n'hi ha dos com a mínim. Laboratoris Badal, de la multinacional alemanya Synlab i que va ser el primer a posar en marxa aquest tipus de proves. També s'hi ha afegit la farmàcia Nogueras.

Tots dos realitzen el que s'anomena la prova dels anticossos. Detecten si una persona ha pogut passar el coronavirus i, per tant, hauria adquirit els anticossos. La prova, en els dos casos, costa 50 euros. Aquesta setmana el Govern central va anunciar que intervindria els laboratoris privats que fan el test i que en regularia els preus. És a mans de les autonomies.



Una prova que costa 50 euros

A la farmàcia Nogueras en continuen fent, però només si l'usuari porta la recepta d'un metge degudament omplerta que li aconsella fer-se el test. Segons han explicat a Regió7, la mesura s'ha implementat arran de les darreres recomanacions tant del ministeri de Sanitat com del departament de Salut. Fins ahir l'afluència de gent que es volia fer la prova a títol particular –en alguns casos per exigència de l'empresa– havia estat important, han manifestat. Des que es requereix la prescripció mèdica ha baixat una mica la demanda, però continua sent destacada. L'ordre de demanar recepta mèdica va arribar a través del Col·legi de Farmacèutics.

Laboratoris Badal, de la filial alemanya Synlab, també estan pendents del que dictamini el Govern de la Generalitat, que és qui tindria les competències sobre aquests casos. Fonts de l'establiment sanitari van explicar ahir a aquest diari que no hi ha cap mena de problema a col·laborar amb Salut tal com ha demanat el Govern, i que de fet «acabarem treballant per l'Institut Català de la Salut», pensen.



Extracció de sang

També han assegurat que al text que surt al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) no queda gens clar en quins laboratoris es pot intervenir i en quins no, tenint en compte que en els dos casos citats no es fan les anomenades proves del PCR, que són les que es realitzen a la sanitat pública, que consisteixen en la detecció directa del virus en el material genètic de la persona afectada. S'ha de fer en un laboratori de biologia molecular, i les mostres que s'han de recollir són de l'aparell respiratori, que s'obtenen al nas, a la faringe o bé a través d'esputs.

Als dos laboratoris de Manresa el que es fa és una extracció de sang per detectar uns determinats anticossos que hauria generat el cos per fer front al coronavirus. La prova no es recomana per determinar si una persona té la Covid-19, sinó que hauria de confirmar que ja l'ha passada i, per tant, hi hauria de ser immune. Tanmateix aquest supòsit encara no és del tot clar, en tractar-se d'una malaltia que encara s'està estudiant i que el coronavirus podria mutar amb el temps.