Metges Sense Fronteres ha assessorat en la reobertura de la residència Catalunya de Manresa per evitar infeccions

Metges Sense Fronteres ha assessorat la posada en marxa de la residència Catalunya de Manresa, que com va avançar aquest diari, ha tornat a obrir després de dos anys tancada per decisió de l'Ajuntament i del Departament de Salut davant l'emergència pel coronavirus. L'objectiu, ha explicat aquest matí als mitjans la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, és portar-hi residents que es tingui la certesa que no estan infectats amb el virus, amb la idea que els infectats vagin a la residència Sant Andreu, que està medicalitzada i els pot atendre amb garanties, i que els que estan nets, per dir-ho d'alguna manera, vagin a la Catalunya.

El Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) de la Fundació Sant Andreu Salut hi aportarà els recursos humans i logístics.

Tot i que encara no és segur, la previsió és que demà ja hi puguin entrar dos residents, que seran tant de Manresa com de la comarca, ha explicat Homs, atès que serà el Departament de Salut el que ho decidirà. La visita d'aquest mati l'ha fet acompanyada per Ramon Martín, tècnic de salut pública de l'Ajuntament. Martín ha explicat que l'assessorament de Metges Sense Fronteres ha consistit a "ajudar-nos a dissenyar els circuits per garantir al màxim la seguretat en el sentit que la gent que venim de l'exterior no acabem infectant els residents que hi hagi". Per fer-ho, han instal·lat unes carpes abans d'entrar a la residència, en una terrassa. Es tracta d'uns vestidors que permetran que "tothom qui accedeixi a la residència vagi amb roba i Equips de Protecció Iindividual (EPI) col·locats i no entri mai amb roba de fora", de manera que accedeixi a les instal·lacions "en les condicions més asèptiques possible".

Els circuits interiors també s'han dissenyat per garantir la màxima seguretat dels residents. El menjar es portarà de la Fundació San Andreu Salut i es mantindrà calent amb un aparell per escalfar de grans dimensions provinent de l'escola Serra i Húnter. Alhora, també s'han tingut en compte els temes de confinament "i l'actuació en el cas que alguna de les persones donés símptomes de patir la COVID-19". Hi ha 23 places, una de les quals es deixarà lliure per si calgués aïllar algú.

Homs ha insistit que "a la residència Catalunya el que volem és que sigui neta des del primer dia. Per tant, seria un reducte de nets, que vol dir COVID-19 negatius". Aquesta tarda, després de la visita dels mitjans es farà la darrera desinfecció ja pensant en què comenci a funcionar.



La gènesi



Es tracta d'una solució temporal per donar oxígen a les residències d'avis. La regidora ha expicat que quan va esclatar la crisi "vam començar un equip de coordinació on hi havia Manresa i comarca, el CatSalut, primària, Althaia, Sant Andreu, el Cosell Comarcal, la regidora de Ciutat Saludable i els Serveis Socials de Manresa, Salut Pública i Metges Sense Fronteres, i ens vam reunir per veure com afrontàvem la situació de les residències que estaven començant a tenir una pressió assistencial seriosa ja que són el col·lectiu més vulnerable i no estan pensades per ser hospitals sinó que són cases per a les persones grans".

En veure que hi havia residents que donaven simptomatologia positiva "els CAP van fer un equip mòbil i es van començar a traslladar a les residències des del principi i, per tant, tenien una visió bastant de primera mà de la situació". Al costat de Serveis Socials "vam mirar la manera de protegir millor amb les EPI i d'anar dotant de professionals els recursos humans que anaven tenint baixes". El següent pas va tenir en compte que hi havia residències que no podien separar els residents amb clínica i els que no per manca d'espai. "Necessitàvem tenir dos espais a la ciutat que també poguessin tenir cobertura comarcal; un per a COVID-19 positius i un altre per a COVID-19 negatius". El primer és Sant Andreu perquè les habitacions estan medicalitzades "i vam pensar que aquest [l'antiga residència municipal Catalunya] era un espai important que podíem posar a disposició del Departament de Salut per aconseguir que persones que són COVID-19 negatiu de residències on hi ha un focus important de COVID positiu poguessin venir".

La idea és que hi vagin quan tinguin la PCR feta i donin negatiu. "A tots els professionals també se'ls ha fet la prova". Els residents "aniran arribant a poc a poc i els anirem tractant com si fossin COVID-19 positiu, o sigui que estaran confinats els primers moments".

Quan les residències ja tinguin resolta la situació la idea es tornar a tancar aquest espai. Homs ha explicat quant a la possibilitat que calgui més espai, que "hem detectat que hi ha una residència que va tancar a Santpedor que té uns llits adaptats i que estarien disponibles" per portar-los a espais on encara es poden ampliar places, com és el cas de Sant Andreu, ha dit. La intenció, però, és treballar l'abordatge des de dins dels centres. "El suport a les residències és imprecindible. S'ha creat un equip molt operatiu on hi ha les metgesses de primària més ICS, Salut Pública, Metges Sense Fronteres i Sant Andreu". Aquest equip aconsella als centres "com poden sectoritzar, fer els circuits diferents, si la bugaderia s'ha d'externalitzar, si s'ha de fer un desinfecció i a partir d'aquí, amb nous circuits i una manera nova de treballar, més EPI i tests, que és el que necessiten, poden millorar la seva situació".