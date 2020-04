Els serveis funeraris de Manresa tripliquen el volum de feina i extremen la protecció

Les funeràries treballen a ple rendiment per cobrir una demanda que s'ha triplicat o fins i tot quadruplicat des de mitjan març pels casos de coronavirus. A les funeràries més grans de Manresa, la mitjana habitual ha passat de tres o quatre defuncions al dia a deu o dotze difunts en una sola jornada. A més d'haver de fer front a l'augment de defuncions que es registren aquests dies, han d'aplicar mesures estrictes de seguretat per minimitzar el risc de contagis de la Covid-19.

Responsables d'Àltima (Fontanova), Mémora (Fontal) i Funerària del Bages coincideixen a destacar que «no hi ha saturació» però sí que tenen pics de feina extraordinaris com no havien tingut mai: «Ens hem hagut d'adaptar a la situació per evitar el col·lapse», comenta Jaume Fontanet, gerent de Fontanova. Les funeràries han tingut capacitat de mobilitzar recursos, Àltima ha buidat espais per destinar-los a fèretres i Mémora, que ha estrenat recentment instal·lacions, disposa d'un equipament molt ampli.

Tot i que no se'ls acumulen els fèretres, sí que han de treballar contra rellotge per donar «resposta ràpida als enterraments», remarca Fernando Sánchez Tulla, director de Comunicació i Relacions Institucionals de Mémora. L'augment de feina ha obligat a fer«reforços de personal» i «dotar-nos de més vehicles funeraris», assenyala Carles Velasco, responsable de Funerària del Bages, que pertany al grup Interfuneràries.

El volum de feina ha portat els tanatoris al límit, sobretot a final de març i primers dies d'abril. Després, hi ha hagut un lleuger descens però «no podem abaixar la guàrdia», asseguren des de les funeràries manresanes.



Mesures de seguretat estrictes

«Es viuen moments d'angoixa», admet Jaume Fontanet, gerent de Fontanova. L'estat d'emergència ha precipitat un nou sistema de coordinació amb mesures estrictes de protecció i de seguretat. Els protocols a l'hora de recollir difunts contagiats o possibles infectats són extrems, tant als hospitals com a les residències.

Els treballadors funeraris introdueixen el difunt en una funda sanitària i, a més, ells porten mascaretes, guants, ulleres, gorra, protectors per al calçat i bates per evitar el contacte físic amb el cadàver. Fontanet explica que els treballadors van protegits de cap a peus, i per això s'han d'anar proveint d'aquest material «per no quedar-nos sense existències». També han augmentat les comandes de caixes per a difunts: «Cada cinc o set dies ens arriba un camió amb una cinquantena de caixes».