Tercer dia amb cues a la plataforma d'aliments després del tancament temporal

Cues, novament, a la carretera de Vic de Manresa, aquest dijous al matí. En aquesta ocasió, a la vorera on hi havia l'anterior local de la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara, molt a prop del bar Jorsus, on actualment es comercialitzaven els productes dels horts de la Fundació sota el nom de Flor de Blat. Avui ha tocat el torn al centenar de famílies del projecte Invulnerables contra la pobresa infantil de la Fundació, que hi han anat a recollir el seu lot de supervivència, que inclou aliments i articles per a la higiene personal i la neteja de la llar.

Com ja va explicar aquest diari, sor Lucía Caram, ànima de la Fundació, ha demanat no abaixar la guàrdia a les empreses i a tothom qui hi vulgui fer aportacions en espècies atès que aquest, ha descrit, és un escenari "de postguerra" amb gent que "està passant gana" i per a la qual és imprescindible l'existència de la plataforma.

Dimarts i dimecres es va fer el repartiment de lots a les famílies derivades pels Serveis Socials de l'Ajuntament.

La setmana vinent, dilluns i dimarts, la plataforma tornarà a obrir portes per fer una nova tongada de famílies derivades pels Serveis Socials.