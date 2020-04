Els Bombers desinfecten els pisos de la residència Sagrada Família, on han mort sis residents per la Covid-19

Els Bombers, a iniciativa del Departament de Salut, han desinfectant aquest matí de divendres els pisos de la residència Sagrada Família de Manresa, a on des de l'inici de la crisi sanitària han mort sis persones pel coronavirus. D'altra banda, segons ha pogut saber aquest diari a través del vicepresident del patronat, Ramon Fontdevila, i de la directora de la residència, Maria Llumà, s'han començat a fer tests a tots els residents i al personal de la casa, que ha donat negatiu.

A la residència manresana hi ha cinquanta-tres avis i àvies vivint entre els pisos i la torre. Els avis amb simptomatologia -molts dels quals ja l'han superat- estan tots als pisos que s'han desinfectat i la resta a la torre.

Els serveis que ofereix arriben a mig centenar més de famílies del barri manresà, entre el centre de dia -actualment tancat- i el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), que es continua prestant, amb el repartiment de menjar i medicació inclosos i d'higiene, si fa falta.

Fontdevila ha remarcat que, tot i que les condicions higièniques són "perfectes" i que l'atenció als ancians, que tenen una mitjana d'edat entre 84 i 94 anys, és escrupulosa, una residència no és un centre sanitari i, per tant, no té els recursos que pot tenir un hospital.

Justament avui ha entrat en funcionament a Manresa una residència d'urgència, a l'antiga residència municipal Catalunya, al centre cívic Selves i Carner, per tal que les residències de Manresa i comarca que tenen avis que han donat negatiu en la prova del coronavirus els hi puguin traslladardat si a les seves instal·lacions no tenen prou espai per separar els que tenen la malaltia i els que no.

Manca de tests des del primer dia



En el cas de la residència Sagrada Família, el fet de poder tenir dos espais separats -els pisos i la torre- sí que els ha permès fer-ho i tenir controlada la situació. Tot i que han tingut sempre material de protecció i desinfecció disponible, Llumà ha lamentat que no es poguessin fer les proves de seguida.