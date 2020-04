El cancell de fusta que hi ha a l'entrada de l'església se substituirà per un vidre

Les actuacions que s'estan portant a terme els darrers anys per posar al dia el santuari de la Cova de cara al 2022 han inclòs l'inici de la construcció de l'oratori soterrat als jardins mirant cap a Montser-rat (vegeu edició del 26 de març passat), aturada per la pandèmia, i la confirmació que el considerat com el «Miquel Àngel del segle XXI», el jesuïta eslovè Marko Rupnik, crearà uns mosaics al·legòrics sobre el camí cristià a través dels Exercicis espirituals de Sant Ignasi que rellevaran la decoració actual de les vuit capelles laterals del santuari (vegeu edició del 29 de novembre del 2019).

No és l'únic que es farà al santuari. Tal com ha informat el superior de la Cova, Lluís Magriñà, el cancell, que és l'estructura de fusta que hi ha passada la porta per accedir a l'església i que evita el soroll de fora i a la vegada evita que es refredi o s'escalfi l'interior del santuari, anirà a fora i se substituirà per un vidre. D'aquesta manera, només traspassar la porta de fusta, que es restaurarà, es podrà veure tot l'interior. A banda, a la part interior, en lloc dels focus que hi ha ara «hi haurà tres llums de metre i mig i amb un color groguenc que s'aconsegueix ficant el vidre al forn a 800 graus. Com a resultat, dona una claror de dia però que ajuda a crear intimitat i, a la part de dalt, on hi ha tot un espai de passadís per on es pot passar pel perímetre, hi haurà un reforç de llum led enfocant el sostre».



Captació de fons

Per pagar-ho, la Cova té el compromís de la Generalitat, la Diputació i La Caixa, «que ens ajudaran». A més a més, la Companyia de Jesús també té previst posar en marxa una campanya de captació de fons quan passi aquesta crisi.